الخميس 10 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تمنحها نعومة ولمعان.. وصفات طبيعية للتخلص من جفاف البشرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعاني السيدات في الشتاء تحديدا من الشعور بجفاف البشرة وعدم حيويتها، خاصة صاحبات البشرة الجافة، لذلك لابد من اتباع روتين خاص بالترطيب والعناية للتخلص من الجفاف.

ونستعرض عدة وصفات التي يمكن من خلالها تتمتعين ببشرة نضرة بحسب ما ورد في موقع "health".

 

ترطيب مصاحب للشاور:
هناك تفاصيل يجب الاعتناء بها ووضعها في الاعتبار عند الحصول على شاور، يجب شطف الجسم بالماء الفاتر، ثم تدليكه عن طريق الاسكراب، واستخدام الشاور جيل مناسب للبشرة، وبعدها قومي بعملية الترطيب.

 

الحصول على الاسكراب في المنزل:
لست في حاجة إلى شراء أنواع باهظة الثمن، بأقل التكاليف يمكنك الحصول على أفضل النتائج،بـ:
معلقتان لبن
معلقتان سكر 
معلقتان زيت زيتون
نصف كوب من الشاور جيل

الطريقة:
اخلطى المكونات مع بعضها البعض، وزعيها على الجسد بشكل دائري ثم اشطفي بماء بارد، ويمكن أن تضاعفى الكمية ووضعها في وعاء محكم الغلق من أجل الاستخدام في مرات قادمة.

 

وصفات الترطيب:
بعد الانتهاء من الاسكراب، تأتي مرحلة الترطيب، ويمكن الحصول عليه من خلال الشوفان، بوضع كمية مناسبة من الماء فوق دقيق الشوفان وتوزيعها على الجسم وتركها لمدة ١٠ دقائق ثم شطفها بالماء الفاتر.

 

جل الالوفيرا:
من أكثر الأنواع التي تحتوي على درجة عالية من الترطيب، يمكن تطبيقه على الجسم مباشرة أو استخدام أنواع من المرطبات الجاهزة التي تحتوي عليه.

 

جوز الهند:

من الزيتوت التي ترطب البشرة، كذلك يعمل أيضًا على ترطيب الشعر، ويمكن تدليك الجسم به مباشرة، أوإضافته إلى الوصفات الأخرى، فهو يمنح الجسم اللمعان والنعومة، ورائحة مميزة أيضًا.

أصحاب البشرة السوداء جوز الهند ترطيب بشرة مكونات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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