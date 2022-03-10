الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل امرأتين وطفلين جراء القصف على خاركيف الأوكرانية

القصف على خاركيف
القصف على خاركيف الأوكرانية

أكدت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، مقتل امرأتين وطفلين تحت أنقاض أحد المنازل، جراء القصف الروسي على مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.
وقالت خدمة الطوارئ، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، إنه نتيجة لقصف العدو لقرية سلوبوزانسكي الصغيرة سقطت قذيفة على أحد المنازل؛ ما أسفر عن مقتل امرأتين وطفلين.
وأضافت أنه كانت هناك طفلة، 5 أعوام، تحت الأنقاض ولكن المسعفون تمكنوا من إنقاذها ونقلها إلى المستشفى.
ويلاحظ أن العدو كثف بين عمليات القصف على المناطق السكنية الليلة الماضية في خاركيف والقرى الريفية الصغيرة في جميع أنحاء المنطقة، ويهرع المنقذون لإطفاء الحرائق ورفع أنقاض المباني المدمرة.

كييف خاركيف الأوكرانية القصف الروسى أوكرانيا روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

النائب العام يكشف تفاصيل ضبط 39 قضية تموينية فى 8 محافظات

عودة لأجواء يناير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

67 مليون دولار قيمة صادرات مصر الغذائية إلى روسيا وأوكرانيا في 2021

الإنقاذ النهري بالمنوفية تتمكن من إنقاذ سيدة سقطت في بحر شبين بسيارتها الملاكي (صور)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 10-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى لـ أردوغان: زيارتى لتركيا لحظة مهمة فى العلاقات بين بلدينا

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا