مقتل امرأتين وطفلين جراء القصف على خاركيف الأوكرانية

أكدت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، مقتل امرأتين وطفلين تحت أنقاض أحد المنازل، جراء القصف الروسي على مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

وقالت خدمة الطوارئ، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، إنه نتيجة لقصف العدو لقرية سلوبوزانسكي الصغيرة سقطت قذيفة على أحد المنازل؛ ما أسفر عن مقتل امرأتين وطفلين.

وأضافت أنه كانت هناك طفلة، 5 أعوام، تحت الأنقاض ولكن المسعفون تمكنوا من إنقاذها ونقلها إلى المستشفى.

ويلاحظ أن العدو كثف بين عمليات القصف على المناطق السكنية الليلة الماضية في خاركيف والقرى الريفية الصغيرة في جميع أنحاء المنطقة، ويهرع المنقذون لإطفاء الحرائق ورفع أنقاض المباني المدمرة.