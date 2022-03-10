الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: مقتل 12 ألف جندى روسى وتدمير 335 دبابة منذ بداية الحرب

جريدة الدستور

أكدت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل 12 ألف جندي روسي، وتدمير 335 دبابة و49 طائرة و81 مروحية حتى اليوم.

وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشورٍ عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفق ما أوردته وكالة أنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية، اليوم الخميس، أن "إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للعدو بين 24 فبراير و10 مارس بلغ أكثر من 12 ألف شخص، و335 دبابة، و1105 مركبات قتالية مدرعة، و123 من الأنظمة المدفعية، و56 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِة الانطلاقِ، و29 من أنظمة الدفاع الجوي، و49 طائرة، و81 مروحية، و526 مركبة، و3 سفن وقوارب، و60 خزان وقود، و7 طائرات دون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي".

وفي الوقت نفسه، أوضحت هيئة الأركان العامة أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرًا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.

كييف أوكرانيا الجيش الروسي روسيا

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