وفاة نجار حاول إنقاذ طفل من حريق شقة فى كرداسة

لقي نجار مصرعه، اليوم الخميس، خلال محاولة إنقاذ طفل في حريق شقة سكنية، بعد أن سقط وتوفي في الحال، وتوفي الطفل اختناقًا بمنطقة كرداسة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية في كرداسة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفر الحريق عن مصرع طفل يبلغ من العمر عامين، ونجار مسلح، وكشفت التحريات عن أن الحريق حاصر الطفل وحيدا داخل الشقة، فحاول النجار النزول من أعلى السطح بواسطة حبل لإنقاذ الطفل، إلا أنه سقط ليلقى مصرعه، كما لقى الطفل مصرعه أيضا نتيجة تعرضه لاختناق بسبب الدخان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.