حبس عاطل أطلق النيران على عاملين فى مقهى بسوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الخميس، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في إطلاق النيران على عاملين بمقهى، بمركز البلينا.

تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد الوزير لأمن سوهاج، بلاغًا بالحادث، وانتقل العميد أحمد شوقى زيدان، رئيس شعبة البحث، وتبين إصابة «محمود.أ.ن» 27 سنة، عامل بمقهى، بطلق ناري بالذراع اليسرى، فتحتى دخول وخروج، ،«محمد.أ.ح» 13 سنة، عامل بمقهى، بطلق نارى بالساق اليسرى، فتحتى دخول وخروج.

واتهما المدعو «شهاب.م.ح» 20 سنة، عامل، بإطلاق النار عليهما إثر نشوب خلاف بينهم على قيمة ثمن المشروبات، وقيام المتهم بإطلاق النار عليهما وإصابتهما.



تم التحفظ على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم و4 طلقات نارية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.