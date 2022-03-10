الخميس 10 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 400 طن مخلفات من الطريق الدائري والقرى بالمنيا

رفع 400 طن مخلفات
رفع 400 طن مخلفات بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عدد من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالطريق الدائري بمدينة المنيا وقريتي بني أحمد الغربية وطوخ الخيل، وتمكنت من رفع 400 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي

قالت المهندسة ولاء سلامة مدير إدارة المخلفات الصلبة أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالطريق الدائري بمدينة المنيا تحت إشراف مصطفي الدبيكي نائب رئيس المركز والمدينة، ومتابعة محمود ثابت أبو كريشة نائب رئيس المركز والمدينة ووليد مهران وكيل إدارة المخلفات الصلبة أسفرت عن رفع 350 طن تراكمات ومخلفات صلبة من الطريق الدائري للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار الامراض والفيروسات وخاصةً فيروس كورونا.

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وأضاف أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية بني احمد الغربية أن قسم البيئة بالقرية واصل اعماله اليومية برفع 50 طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بقرية بني احمد الغربية و طوخ الخيل فتم رفع المخلفات من قرية طوه و طوخ الخيل ومن نقاط التجمع بالقرية والقري التابعة لها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنعا لانتشار الأمراض.

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وأوضح رئيس القرية أنه بمساعدة مسؤول الإنارة تم زرع عامود كهرباء بعد إتلافه وتم عمل صبة خرسانية وذلك بطريق المحيط، وتركيب 2 كشاف انارة جديد وذلك للحد من المخاطر وتحسين الرؤية البصرية حرصا على سلامة المواطنين أثناء السير بالطريق 

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ومن جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والانارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وخصوصا في خدمات الانارة العامة للطرق، مشيرا إلي قيامه بتوجيه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والانارة بقري و احياء المنيا

المنيا رفع 400 طن مخلفات بالطريق الدائري بالمدينة وقريتي بني أحمد الغربية وطوخ الخيل المهندسة ولاء سلامة الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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