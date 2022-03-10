الدكتور أشرف حيدر: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على طريق الريادة العالمية بأحدث الأساليب التكنولوجية في العملية التعليمية

تأهيل الخريجين وفق الاحتياجات الفعلية ‏لسوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية‎

الجامعة تتبع نظاما تعليميا قويا يساهم فى بناء شخصية مستنيرة ومبدعة وفق "رؤية مصر 2030"

قال الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تسعى لتحقيق الريادة عالميا من خلال تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تعمل وفق قناعة خاصة تتمثل فى أن الطفرة الحقيقية تبدأ من التعليم، لذلك نعمل وفق نظام تعليمى قوى يساهم فى بناء شخصية مستنيرة ومبدعة، تتفق مع استراتيجية التنمية ‏المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار د. أشرف حيدر إلى أن الجامعة توفر بيئة تعليمية ملائمة للابتكار والإبداع لصقل مهارات الطلبة، ودعم وتطوير البحث العلمي والمعلوماتي، وتقديم برامج معتمدة محلياً وعالميا، وتعزير الابتكار، مؤكداً أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من الجامعات الشهيرة، ويقصدها الطلاب والطالبات من مختلف دول العالم نظرا لجودة التعليم بها حتى باتت نموذجا عالميا يُحتذى به.

وذكر د. حيدر أن الجامعة نجحت فى تحقيق الجودة وتقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابها، وذلك من خلال تطويع أحدث ‏تقنيات التعليم لخدمة العملية التعليمية ورفع مستوى التدريس الجامعى كما تعمل على ‏تطبيق نماذج خاصة من أجل تحسين الخدمات التعليمية التى تقدمها لطلابها والتحسين ‏المستمر لأداء كل من المحاضر والطالب، وفق خطة استراتيجية تنهجها الجامعة، ‏لتحقيق معايير الاعتماد والجودة العالمية بما يساعد فى تأهيل خريجيها للاحتياجات الفعلية ‏لسوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية‎.‎

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن هناك خطة طموحة تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق "التعليم عن بعد" ليصبح على نطاق أوسع وأشمل وأكثر فاعلية فى التطبيق بالتعاون مع الجامعات العالمية، وكذلك دعم الطلاب بالدورات التدريبية المناسبة لزيادة الانتاجية، إضافة لخلق فرص تنافسية لاختبار قدرات الطلاب عمليا ورفع قدرتهم على مواجهة التحديات وإيجاد حلول جديدة ومبتكرة لأبرز مشاكل العصر، مع السعي لإعدادعداد جيل من الباحثين النابغين لخدمة المجتمع.