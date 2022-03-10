الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم السادس فى قضية «بسنت ضحية الابتزاز» لـ24 مارس

بسنت
بسنت

أجلت محكمة الطفل بمجمع محاكم مدينة طنطا بالغربية، اليوم الخميس، محاكمة المتهم السادس فى قتل الفتاة بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكتروني، إلى جلسة 24 مارس الجاري.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهم «م. ع»، 16 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق نقل صور فوتوغرافية لها، ومقاطع فيديو بغير رضاها وقام بنشر واستعمال الصور دون رضاها، واعتدى على قيم ومبادئ الحياة الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

كما تعمد المتهم مضايقة المجني عليها الطفلة، باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمالها، وبذلك يكون ارتكب جناية وجنحة يعاقب عليها القانون ونصوصه الموضحة بقرار الإحالة، لذا تقررت إحالته إلى جلسة القضية بمحكمة الطفل بطنطا التابعة لمحكمة طنطا الابتدائية وإعلان ولي أمر المتهم بقرار الإحالة.

ضحية الابتزاز الإلكترونى محاكمة الغربية طنطا محكمة صور فوتوغرافية

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