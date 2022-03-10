الجنيه يُحافظ على استقراره مقابل الدولار في نهاية التعاملات الأسبوعية

حافظ الجنيه على استقراره أمام الدولار في بداية التعاملات، اليوم الخميس، وذلك للشهر السادس على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر، حيث اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، ما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببًا قويًا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية .

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف ابوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر - استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع .

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات الرئيسية .. مازال تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية ، وتنفست العملة الأوروبية "اليورو" الصعداء ، حيث ارتفعت 23 - 24 قرشا ، وذلك بعد أن شهدت تراجعات اليومين السابقين .

ففي بنكي مصر والأهلي أكبر البنوك الحكومية في مصر، سجلت العملة الأوروبية ارتفاعا 17.27 جنيه للشراء، و17.43 جنيه للبيع .

وفي البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، سجل 17.29 جنيه للشراء، 17.45 جنيه للبيع .

وتداولت أسعار متوسطات العملة الأوروبية بالبنك المركزي المصري 17.19 جنيه للشراء ، 17.30 جنيه للبيع .

كما ارتفعت أسعار الجنيه الإسترليني اليوم 8 - 10 قروش، وذلك بعد موجة تراجعات الفترة السابقة.

ففي بنك مصر والأهلي، سجل الإسترليني 20.55 جنيه للشراء ، 20.75 جنيه في البيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 20.58 جنيه للشراء ، و 20.78 جنيه .

وتداولت أسعار متوسطات الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 20.59 جنيه للشراء، 20.72 جنيه للبيع .

وبالنسبة للعملات العربية، مازال سعر الريال السعودي يحافظ على استقراره في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.