الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الأرز محليا وانخفاضه عالميا اليوم

الارز
الارز

أستقرت أسعار الأرز في السوق المحلي لدى التاجر والمستهلك خلال تعاملات اليوم الخميس 10-3-2022، وذلك بعدما ارتفعت أسعار الأرز الأبيض، أمس الأول، بمقدار يصل إلى 1800 جنيه بالطن، وقفزت أسعار الأرز الشعير بمقدار 700 جنيه بالطن، الإثنين الماضي.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية تباينًا، خلال بداية التداولات الصباحية، منتصف جلسات الأسبوع.

أسعار الأرز (للجملة) اليوم الخميس 10-3-2022

شهدت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" استقرارًا، ليسجل سعر الطن 7,000 جنيه ،كما ثبتت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 6,400 جنيه ،ثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، ليصل سعر الطن إلى 11,000 جنيه ،واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 9,500 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك
واستقر سعر الأرز للمستهلك ليتراوح سعر الكيلو ما بين 10 : 14 جنيهًا.

أسعار الأرز عالميًا
تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث تراجع عقد مارس لتداول الأرز إلى 15.525 دولارًا للقنطار بمقدار انخفاض 0.145 دولارًا، أي بنسبة انخفاض 0.93%، ( وقت نشر هذا الخبر ).

بينما استقر عقد مايوعند 15.835 دولارًا للقنطار.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، إن الدولة المصرية استطاعت توفير الاحتياجات الرئيسية للمواطنين خاصة للفئات الأكثر احتياجا من السلع الغذائية، خلال أزمة كورونا، ومستمرة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية خلال الأزمة الأوكرانية والروسية.

وأكد أن هناك شبه اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 87%، أما فيما يخص الأرز فقد تم الاتفاق مع التجار على ألا يزيد سعر كيلو الأرز عن 10 جنيهات خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن أسعار الأرز ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر الشعير.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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