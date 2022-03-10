أمريكا وأوزبكستان: العملية الروسية على أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي

شددت الولايات المتحدة وأوزبكستان على أن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الأوزبكي عبد العزيز كاميلوف، في واشنطن، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيانٍ عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.

وشدد الوزيران، على الحاجة المُلحة إلى الدعم واسع النطاق لنظام قائم على القواعد.

من جانبه، أشاد بلينكن بالدعم الإنساني الذي تقدمه أوزبكستان لشعب أوكرانيا وأفغانستان، وأكد مجددًا عزم الولايات المتحدة على عدم السماح أبدا للإرهابيين باستخدام أفغانستان كدولة آمنة.

وشجع وزير الخارجية الأمريكي على مواصلة التقدم في برنامج إصلاح أوزبكستان، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال التجارية وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وجدد بلينكن، دعم الولايات المتحدة لسيادة أوزبكستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وأشار إلى التعاون النشط بين البلدين على الصعيد الثنائي وشكر نظيره كاميلوف على استمرار شراكة أوزبكستان.