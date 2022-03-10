«المجتمعات العمرانية» تنظم تدريبا على «AutoCAD» لتعظيم الاستفادة من الأراضي

نظمت الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل بشأن التوعية والتدريب والدعم التكنولوجى فى مجال (AutoCAD Advanced) لجميع الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، تحت إشراف المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذى للوحدة، وفى ضوء التحول الرقمى للدولة وحرص القيادة السياسية على التحول الرقمى والشمول المالى، وحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير العمل وسهولة التواصل مع الأجهزة التابعة للهيئة .



وأكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن ذلك يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الأراضى تحت ولاية الهيئة ودعم متخذى القرار، ومن خلال استراتيجية الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات بإعداد قاعدة بيانات للمدن الجديدة من خلال قاعدة مركزية تعمل (online) تربط أجهزة المدن التابعة بالهيئة مباشرة، ويتم استخدام أحدث التقنيات والاطلاع على كل ما هو جديد ويرفع كفاءة المهندسين بالهيئة، وذلك سيعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تابع الموقف التنفيذي للمشروعات بالقطاعات المختلفة بمدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، لافتاً إلى أن مدينة بورسعيد الجديدة جارٍ تنفيذها على مساحة إجمالية 22153.95 فدان داخل إقليم محافظة بورسعيد، وذلك في إطار خطط الدولة لزيادة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14% وتحقيق التنمية المستهدفة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية ( 217 عمارة ) بوحدات منخفضي الدخل "إسكان اجتماعي" ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بقيمة 889.700 مليون جنية ونسبة إنجاز العمارات متقدمة، حيث جار الانتهاء منها، بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية وطرح قطع الأراضي بمختلف أنواعها بالمدينة.