«الرقابة الصحية» تنظم برنامجا تعريفيا بمتطلبات تسجيل مستشفيات وزارة الداخلية

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع القطاع الطبي بوزارة الداخلية، برنامج تهيئة للتعريف بمتطلبات تسجيل المستشفيات، والذي حضره 37 متدرب من مستشفيات هيئة الشرطة، وذلك على مدار ثلاثة أيام بمقر مستشفى هيئة الشرطة بمدينة نصر.

وخلال البرنامج، استعرضت الدكتورة نوران الغندور، عضو مجلس إدارة الهيئة، المتطلبات الوطنية وقواعد السلامة التي تشمل كل ما يضمن سلامة المريض داخل المنشأة الصحية من خلال ١١ معيارا يتضمن طريقة تعريف المريض داخل المنشأة الصحية، والنظام المتبع لإصدار التوجيهات الطبية سواء من خلال التليفون أو شفاهيا، ومكافحة ومنع انتشار العدوى من أجل الحفاظ علي صحة المرضى داخل المستشفى والوسائل المتبعة في ذلك، وكذلك نظام قياس المخاطر مثل الإصابة بقرح الفراش أو جلطات الساقين.. إلخ، وتأثيره على تحديد مستويات الخطورة التي يتعرض لها المريض وبالتالي تحديد خطط العلاج الأنسب له، وكيفية التعامل معها، فضلا عن الاستعداد الدائم لبعض نتائج المرضى الجراحية وحدوث تدهور مفاجئ في حاله المريض.

وأضافت أن استخدام الأدوية والعقاقير الطبية يجب أن يتم بطريقة آمنة داخل المستشفى بما يضمن عدم حدوث أيه مضاعفات للمرضي سواء من خلال استخدام الأدوية أو تخزين أو تعريفها، مؤكدة أهمية التفرقة الواضحة بين بعض أنواع العقاقير المتشابهة سواء في النطق أو في الشكل بما يضمن الاستخدام السليم والآمن.

كما تناولت الدكتور الغندور معايير الجراحات والتخدير والإجراءات التداخلية التي تحدث للمريض داخل المنشأة الصحية وما يتعلق بالتحديد الدقيق للجراحة والتأكيد من توافر جميع متطلبات الجراحة التي يحتاجها الطبيب مع التأكد من سبب إجراء العملية لتجنب حدوث أي أخطاء داخل غرفة العمليات.

برنامج تدريبى

وحول متطلبات الجودة الأساسية الواجب توافرها لحصول المستشفى على تسجيل الهيئة، أوضح الدكتور سيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن متطلبات الجودة الأساسية بما يضمن كفاءة وفعالية الخدمة الصحية ورضا المنتفعين من الخدمة، مشيرا إلى أن متطلبات الجودة الأساسية تشمل 33 معيار منها ما يتركز حول المريض مثل المعايير الخاصة باﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ الصحية واﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮭﺎ وﻗﻮاﻋﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﮭﺎ، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، وحقوق المريض بعد الرعاية المتكاملة، إلى جانب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﺨﯿﺼﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة، وكذلك اﻟﺠﺮاﺣﺔ واﻟﺘﺨﺪﯾﺮ، وإدارة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺪواء، ومنها ما يتعلق بالإدارة واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ داخل المستشفى، والمعايير المرتبطة باﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، وإدارة وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

برنامج تدريبى

وللانتقال من مستوى الشرح النظري إلى المستوى التطبيقي، نظم وفد الهيئة خلال اليوم الثالث عددا من ورش العمل تستهدف مشاركة المتدربين في نماذج لسيناريوهات واقعية تمثل محاكاة لجولة المريض والمراحل التي يمر بها بعد تطبيق معايير الجودة في المستشفى.

ضم وفد الهيئة القائم على برنامج التهيئة: الدكتور نانسي عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الصحية، الدكتور محمود السيد زيد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمود مراد، مدير عام تسجيل أعضاء المهن الطبية بالهيئة، وعيسى حسن، عضو الادارة العامة للدعم الفني للمنشآت الصحية.

برنامج تدريبى

جدير بالذكر أن القطاع الطبي بوزارة الداخلية يعد شريكا أساسيا للنجاح في مشروع التأمين الصحي الشامل نظرا لتنوع المنشآت الصحية التابعة له من: مراكز طبية ممكن أن تخدم كوحدات رعاية أولية، ومراكز تشخيصية، ومستشفيات .. الخ ، مما يعتبر نموذج عمل متكامل يمكن أن يخدم قطاع عريض من منتفعي التأمين الشامل إلى جانب العاملين بوزارة الداخلية وأسرهم.