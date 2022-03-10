الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الخضر واللحوم ترفعان التضخم الشهري 2% في فبراير 2022

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2% لشهر فبراير 2022، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 121.4 نقطة لشهر فبراير 2022، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10% لشهر فبراير 2022 مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.6%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.8%).

 وأوضح الجهاز أبرز نسب التغيـر الشهـري خلال فبراير 2022 مقارنة بشهـر يناير 2022) والتي جاءت كالتالي. 

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (5.3%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.6%).
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.1%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.5%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.2%).
• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.2%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%).
2- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 
قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق 
بنسبة (0.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 
بنسبة (0.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.5%).
3- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.6%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.1%).
4- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.2%).
5- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.3%).
6- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.0%).
7- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.8%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (0.8%).

الاحصاء معدل التضخم أسعار سلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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