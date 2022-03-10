استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع الخميس 10-3-2022

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية استقرار ملحوظ خلال فترة التعاملات اليوم الخميس 10-3-2022، حيث بلغ 15.74 جنيه بارتفاع ثلاثة قروش عن تعاملات الأمس، وذلك في آخر أيام العمل الرسمية قبل الإجازة الأسبوعية، فى ظل اهتمام البنك المركزي المصري بمتابعة معدلات أسعار الصرف لاستقرار السوق المصرفية خاصة مع بدء فترة أذون الاستيراد من الخارج التى تستلزم توفير الدولار.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع فروع البنوك الحكومية والخاصة بأنحاء الجمهورية، وتوفير الكميات المطلوبة للعملاء فى ظل زيادة تدفقات النقد الأجنبي بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه ،اليوم الخميس، وبلغ مستوى 151.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، بينما بلغ 15.76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

كما كشفت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما شهد بنك الإسكندرية إستمرار معدلات استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع اليوم.



أسعار صرف الدولار في بنك أبو ظبي

واستمرت معدلات الاستقرار على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي بمستوى 15.64 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.64 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15.65 جنيه بينما البيع عند 15.75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات.