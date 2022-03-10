الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر دعوى نزار فارس ضد رانيا يوسف.. اليوم

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تستكمل  المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم  الخميس،  جلسة نظر الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالب بإلزامها بدفع مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه، تعويضًا عن الأضرار النفسية التي لحقت به جراء إدلائها  بتصريحات اعتبرها "سب وقذف" في حقه.

وطالبت الدعوى التي أقيمت ضد الفنانة رانيا يوسف، بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه، وذلك تعويضًا عما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي نزار الفارس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها، بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه مع الفارس، لكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملةً وتفصيلًا، كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها، لاقتضاء حقه القانوني منها. 

المحكمة الاقتصادية نزار فارس رانيا يوسف الإعلامي العراقي الفنانة

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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