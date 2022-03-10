نظر دعوى تامر أمين ضد عبد الناصر زيدان.. اليوم

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من الإعلامي تامر أمين ضد الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان، والتي تطالب الأخير بتعويض ١٠ ملايين جنيه.

وأقام المستشار هيثم عباس، محامي تامر أمين، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان، بعد نشره مقاطع فيديو تحمل سبًا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، فضلًا عن انتهاك حرمة الموتى، وتم تداول تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وأصابت المدعى بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما دفعه لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.

وصرح "عباس"، بأن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر، موضحًا أن تصدى القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سوف يحمى المجتمع من مشكلات أكبر.