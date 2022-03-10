الصين: 528 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 528 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء ارتفاعا من 337 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في بيان إن 402 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا ارتفاعا من 233 في اليوم السابق.



وسجلت الصين 586 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 339 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأربعاء 112385إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وطور فريق من العلماء الصينيين، لقاحًا أحادي الجرعة يمكنه توفير حماية مزدوجة ضد فيروس كورونا والإنفلونزا، وتم اختباره بنجاح على الفئران.



ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ، قدم عدد من الباحثين من جامعة فودان في مدينة (شنغهاي) الصينية اللقاح الجديد في دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة علم الفيروسات، قائلين إنهم صمموا مادة مناعية عن طريق دمج مجال ربط مستقبلات "سارس-كوف-2 " مع ساق "هيماجلوتينين H7N9" المحفوظة والتعبير عنها باستخدام ناقلات لفيروس الشمبانزي الغدي.



وأوضحت الدراسة أنه باختبار اللقاح المركب على الفئران -والمسمى أيه دي سي68-كوف/فلو- تسبب بشكل فعال في تحفيز الأجسام المضادة التي تستهدف كلا من "سارس-كوف-2" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا، والتي توفر الحماية من سارس-كوف-2 (بما في ذلك المتغيرات الناشئة) وعدوى H7N9، وفقا للدراسة.

يشار إلى أن H7N9 هي سلالة من إنفلونزا الطيور تم الإبلاغ عنها لأول مرة أنها أصابت البشر في الصين في مارس 2013، ومن المرجح أن تسبب وباءً في الشتاء والربيع، وبحسب الدراسة فإن النتائج تشير إلى أن اللقاح الجديد أسلوب واعد للحد من الأوبئة الناتجة عن فيروسات الجهاز التنفسي.