زيلينسكى: إجلاء 35 ألف مدنى من مدن أوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ 35 ألف مدني على الأقلّ تمّ إجلاؤهم، من مدن

أوكرانية تحاصرها القوات الروسية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة إنّ هؤلاء المدنيين تمّ إجلاؤهم من مدينتي سومي وإينيرهودار ومن مناطق قريبة من العاصمة كييف عبر ثلاثة ممرّات إنسانية.



وأعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن تستمرّ عمليات الإجلاء الخميس مع فتح ثلاثة ممرّات إنسانية أخرى أوّلها في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ تسعة أيام، وثانيها في فولنوفاكيا (جنوب شرق) وثالثها في إيزيوم (شرق).



وتمّ إجلاء هؤلاء المدنيين بعدما توصّلت موسكو وكييف الأربعاء إلى اتفاق على إقامة ممرّات إنسانية، في خطوة أعطت المدنيين العالقين تحت القصف في المدن المحاصرة أملاً بإمكانية خروجهم منها أحياء.



والثلاثاء تمّ إجلاء أكثر من 5000 مدني من مدينة سومي التي يبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة وتقع بالقرب من الحدود الروسية.



لكنّ عمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول الساحلية فشلت مرات عدّة في الأيام الأخيرة بعدما تقاذف طرفا النزاع المسؤولية عن هذا الفشل.



ومساء الأربعاء أعلن رئيس بلدية ماريوبول أنّ 1207 مدنيين قتلوا في المدينة في تسعة أيام من الحصار والقصف.



والأربعاء استهدف سلاح الجو الروسي مستشفى للأطفال والتوليد في ماريوبول، في غارة تسببت بإصابة 17 شخصا على الأقل بجروح ودمّرت المرفق وأثارت موجة استنكار دولية. لكنّ موسكو قالت إنّ قواتها قصفت المستشفى بعد أن حوّله الجيش الأوكراني إلى مركز عسكري وأخلاه من المدنيين.

ومن جانبها، الت وزارة التجارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة تسرع عمليات معالجة طلبات الأمريكيين لتصدير أسلحة نارية وذخيرة لأوكرانيا.



ويجمع الأمريكيون أسلحة لأوكرانيا بعدما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه إلى الدفاع عن بلدهم في مواجهة القوات الروسية الغازية وتعهد بتسليحهم.



وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها فرضت قيودا على الصادرات إلى روسيا "لإضعاف قدرتها على مواصلة العدوان العسكري" وإنه يجب على الأمريكيين مراجعة اللوائح لمعرفة ما إذا كانت هناك ضرورة للحصول على ترخيص لتصدير أسلحة نارية معينة إلى أوكرانيا.



وقال متحدث باسم الوزارة "الوزارة تسرع عملية معالجة طلبات تصدير أسلحة نارية وذخيرة لأوكرانيا بموجب العمليات والسلطات القائمة".

