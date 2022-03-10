مسلسلات رمضان 2022.. عمرو وهبة وهشام جمال يروجان لـ«فى بيتنا روبوت 2»

طرحت شركة روزناما المنتجة لمسلسل «فى بيتنا روبوت 2» بطولة النجوم عمرو وهبة وشيماء سيف، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، البوستر الدعائى المبدئي للمسلسل تمهيدًا لعرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

وسيطرت حالة من البهجة والكوميديا على صدارة البوستر الجديد، الذى جمع بين الابطال الأربعة، وحرص كلا من النجم ومؤلف العمل عمرو وهبة، والفنان والمنتج هشام جمال، على الترويج للمسلسل، بنفس الطريقة ونشر كلا منهما البوستر المبدئي عبر حسابه الرسمي، بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وانستجرام وعلق كلا منهما قائلا: «في بيتنا روبوت ٢ 🤖🤖 على قناة الحياة في رمضان إن شاء الله، تأليف: عمرو وهبة وإخراج: أسامة عرابي.. استنوا البوستر الرسمي اللي فيه كل الأبطال والإعلان قريب جدااا إن شاء الله 🙏🏻».

تفاصيل «فى بيتنا روبوت 2»

وأوشك أبطال وصناع مسلسل «في بيتنا روبوت» على الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل بشكل كامل، والذي استمر تصويره على مدار 3 أشهر، حيث بدأ فريق العمل التصوير ديسمبر الماضى في عدد من المناطق المتفرقة.

ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة لمسلسل «في بيتنا روبوت» البوسترات الدعائية للعمل خلال أيام في إطار الحملة الدعائية للمسلسل، والمسلسل انتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة روزناما لمالكها الفنان والمنتج هشام جمال.

وكانت طرحت منصة WATCH IT الرقمية البوستر الدعائي الأول للنجم الكوميدي عمرو وهبة، أحد أبطال مسلسل «في بيتنا روبوت2» تمهيدًا لعرضه خلال السباق الرمضاني عبر المنصة، والتي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

أحداث «في بيتنا روبوت2»

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت كوميدي؛ وينتمى إلى نوعية المبنى دراما «15 حلقة» حول «يوسف» مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

صناع وأبطال «فى بيتنا روبوت 2»

مسلسل «في بيتنا روبوت 2» يعرض في 15 حلقة خلال النصف الأول من شهر رمضان، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم هشام جمال، ليلي زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، دنيا سيف أوتاكا، عارفة عبد الرسول، شيرين، طه دسوقي، مي دياب، ونخبة كبيرة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامة عرابي.

أحداث الجزء الأول

وكان الجزء الأول من مسلسل «في بيتنا روبوت» قدم قبل شهر رمضان الماضي في قالب كوميدي، وحقق نجاحا كبيرا وهو مسلسل ينتمي إلى نوعية أعمال الميني دراما، حيث تم عرضه فى 20 حلقة، وكتبه الثنائى أحمد محيى وأحمد المحمدي، وأخرجه وليد الحلفاوي.

منشور وهبة