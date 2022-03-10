الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كيم يشيد بعلماء كوريا الشمالية بعد اختبار مكوّن «قمر استطلاعى»

كيم
كيم

أعلنت بيونغ يانغ الخميس أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون تفقّد المركز الفضائي في بيونغ يانغ، حيث أشاد بعلمائه الذين أجروا مؤخرا اختبارا لمكّون "قمر اصطناعي للاستطلاع"، في تجربة قال محلّلون إنها مجرّد اختبار مقنّع لصاروخ بالستي.

وكان الإعلام الكوري الشمالي أعلن عن إجراء "اختبار هام جديد" نحو تطوير قمر اصطناعي للاستطلاع في عملية نفذّت الأسبوع الماضي، لكنّ كوريا الجنوبية وصفت الاختبار بأنّه عملية إطلاق صاروخ بالستي.

والخميس أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أنّ كيم "أعرب عن رضاه الكبير" عمّا توصّل إليه العلماء على صعيد "التصوير الفوتوغرافي للمجال الجوي"، و"خصائص تشغيل معدات التصوير العالية الوضوح" و"موثوقية نظام نقل الصور".

وأفادت الوكالة بأنّ كيم "ثمّن عالياً النجاحات التي حقّقتها مؤخراً +الإدارة الوطنية للتطوير الفضائي+".

وبحسب الوكالة، يندرج تطوير القمر الاصطناعي للاستطلاع في إطار استراتيجية مراقبة "القوات العدوانية" لواشنطن وتلك المنتشرة في شبه الجزيرة ومحيطها.

وأجرت بيونغ يانغ سبع تجارب على أسلحة في يناير، بينها أقوى صاروخ لها منذ 2017، وأعلنت الأسبوع الماضي أنها أجرت تجربة لتطوير قمر اصطناعي لأغراض الاستطلاع.

وترزح كوريا الشمالية تحت وطأة عقوبات دولية مشددة على خلفية برامجها للأسلحة النووية، لكنّ عمليات إطلاق الأقمار الصناعية لأغراض سلمية لا تخضع إلى المستوى ذاته من القيود، رغم أنّ بيونغ يانغ تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ ذاتها تقريباً.

ورغم العقوبات الدولية، رفضت بيونغ يانغ حتى الآن كلّ عروض الحوار منذ انهيار المحادثات في العام 2019 بين الزعيم كيم جونغ-أون والرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب.

وتلتزم بيونغ يانغ بقرار اتّخذته بوقف اختبار الصواريخ البالستية العابرة للقارات والأسلحة النووية منذ أن بدأ التواصل الدبلوماسي بين كيم وترامب في العام 2017.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

ضرب حكام وتهديد بالقتل.. «الخليفي» يجن جنونه بعد هزيمة مذلة من الريال

سعر البيتكوين يقفز بنسبة 9 % بعد قرار بايدن التاريخى بإصدار الدولار الرقمى

«صندوق النقد» يوافق على مساعدة طارئة لأوكرانيا

الأهلى يكافئ موسيمانى بالتجديد.. ومكافآت إجادة للاعبين بعد الفوز على بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

عبد الرحيم طايع

أين معرض الكتاب بالأقصر؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى لـ أردوغان: زيارتى لتركيا لحظة مهمة فى العلاقات بين بلدينا

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا