روسيا: ترتيب أوكرانى للاستفزاز فى مفاعل خاركوف النووى

أبلغ الممثل الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين، المنظمة بخطط أوكرانيا لترتيب استفزاز في مفاعل نووي تجريبي في خاركوف.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن شولجين قوله: "في الجلسة المكتملة أمس، تطرقت إلى الاستفزاز الجاري إعداده في المفاعل النووي التجريبي في خاركوف".

وتابع أنه أبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمحاولات مجموعات التخريب الأوكرانية لاقتحام محطة زابوروجي للطاقة النووية. في رأيه، ربما حدثت كارثة هناك ، لكن تم إحباطها بفضل الجيش الروسي.

وأضاف المندوب الدائم: "في جلسة أمس بكامل هيئتها ، كان الممثل الأوكراني يحاول عرض القضية كما لو أن روسيا على وشك إحداث وضع خطير للغاية من خلال التلوث الإشعاعي على الأرض".

وعلى الجانب الآخر، حذر البيت الأبيض، من أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا أو تصطنع عملية تحت "علم زائف" لاستخدام تلك الأسلحة.

وانتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، ما وصفته بالادعاءات الكاذبة من قبل روسيا بأن الولايات المتحدة تطور أسلحة كيماوية في أوكرانيا.

وقالت عبر تويتر: "الآن بعد أن قدمت روسيا هذه الادعاءات الكاذبة، وأيدت الصين على ما يبدو هذه الدعاية، يجب علينا جميعا أن نراقب روسيا لاستخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية في أوكرانيا، أو لإنشاء عملية علم زائف باستخدامها. إنه نمط واضح".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق من هذا العام من احتمال قيام روسيا بهجوم مزيف أو حقيقي بالأسلحة الكيماوية كذريعة مصطنعة لغزو أوكرانيا. لكن تصريحاته جاءت قبل بدء الغزو الروسي الكامل.

وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضًا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.