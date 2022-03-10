استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفي إسبانيا، سجلت وزارة الصحة 21 ألفا و936 إصابة جديدة و133 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 11 مليونا و181 ألفا و510 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 100 ألف و992 وفاة.

وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 47 ألفا و795 إصابة جديدة و42 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد مليونين و972 ألفا و647 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفا و113 وفاة.

وفي لاتفيا، سجلت وزارة الصحة 7 آلاف و 542 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 719 ألفا و813 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 5384 وفاة.

وفي رومانيا، سجلت وزارة الصحة 4176 إصابة جديدة و62 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد مليونين و781 ألفا و86 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 64 ألفا و156 وفاة.

وفي أيسلندا، سجلت وزارة الصحة 2778 إصابة جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 153 ألفا و244 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 76 وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت وزارة الصحة 2181 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 909 آلاف و863 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6 آلاف و 382 وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت وزارة الصحة 1238 إصابة جديدة و14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 934 ألفا و187 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6 آلاف و 608 حالات وفاة.

وفي كندا، سجلت وزارة الصحة 3945 إصابة جديدة و34 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 3 ملايين و 339 ألفا و572 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 37 آلفا و127 حالة وفاة.

وفي بوليفيا، سجلت وزارة الصحة 430 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 895 ألفا و854 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 21 آلفا و 470 حالة وفاة.

وفي جنوب أفريقيا، سجلت وزارة الصحة 1867 إصابة جديدة و 31 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 3 ملايين و 688 ألفا و423 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 99 آلفا و 656 حالة وفاة.