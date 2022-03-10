الليلة .. فرقة الحضرة تحيي حفل للإنشاد الديني بمعهد الموسيقي العربية

تستقبل خشبة مسرح معهد الموسيقي العربية بمقره الكائن بشارع رمسيس، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفل للإنشاد الديني والذي تحييه فرقة "الحضرة" للإنشاد الصوفي قيادة المُنشد والمُبتهل نور ناجح، تحت عنوان "مرحب رمضان".

وتُنشد "الحضرة" باقة من الابتهالات والتواشيخ والإنشاد الصوفي لكبار المشايخ في مصر والوطن العربي بالإضافة لأعمالهم الخاصة منها: "تشوقت روحي لشط الوادي، النبي صلوا عليه، أعد لنا ذكر الأحباب، مدد يا سيدة، النور مولده، المسك فاح٬ قمرا سيدنا النبي٬ النبي الغالي، يا جمال النبي، يا جمال الوجود، أني جعلتك في الوجود مُحدثي"، وغيرها من الأعمال الدينية المميزة.

جدير بالذكر أن فرقة الحضرة أسسها المُنشد "نور ناجح" عام 2015، للحفاظ علي أحد أهم مكونات التراث الديني الشعبي المصري وهي الحضرات الصوفية المصرية، أدت الفرقة عروضها على أشهر المسارح في مصر منها: دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ساقية الصاوي، مسارح الجامعات، ساحات المشايخ في جميع المحافظات، كذلك مثلت مصر في العديد من المهرجانات والفاعليات الفنية الخارجية منها: مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المُتحدة.

ــ أغانى ديزنى وتابلوهات للباليه بمسرح الجمهورية

في سياق متصل، يشهد مسرح الجمهورية بعابدين، في نفس التوقيت، حفل فني غنائي يضم مختارات من أغانى أفلام ديزنى، والتي تقدمها نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى.

ويصاحب الحفل تابلوهات استعراضية بملابس الشخصيات لفرقة باليه أوبرا القاهرة من تصميم ممدوح حسن ومحمد حامد. إلى جانب مشاهد منها على شاشة فى خلفية المسرح بمصاحبة عازفة البيانو مايا جفنيريا ومن إخراج مهدى السيد.

تتضمن فقرات الحفل باقة مميزة من أغنيات أفلام ديزني منها: رابونزل، مولان، سندريلا، أحدب نوتردام ، علاء الدين، الجمال النائم. إلى جانب عدد من الأغانى العالمية من بينها: عالم جديد كليا، أنظر إلى قوس قزح، يمكننى الرقص طوال الليل، القمر وغيرها ..

الحفل أداء إيمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، وليد كريم، نسرين رشدي، مصطفي محمد، جولي فيظي، عماد عادل، جاكلين رفيق، عزت غانم، إنجي محسن، أسامة علي، نورستا الميرغني، أسامة جمال، ليلي إبراهيم، سلمي الجبالي، وبرهان الدين فاروق.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك نجومها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .

فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي تحيي ذكري العندليب

كما يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في تمام الثامنة مساء اليوم، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وذلك احتفالا بذكري العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال الفنان عبد الحليم حافظ، منها: حلو وكداب، الهوي هوايا، أحضان الحبايب، أحلف بسماها، حكاية شعب، سواح، زي الهوي، بأمر الحب وغيرها.