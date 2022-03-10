البيت الأبيض: روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية فى أوكرانيا

حذر البيت الأبيض، من أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا أو تصطنع عملية تحت "علم زائف" لاستخدام تلك الأسلحة.

وانتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، ما وصفته بالادعاءات الكاذبة من قبل روسيا بأن الولايات المتحدة تطور أسلحة كيماوية في أوكرانيا.

وقالت عبر تويتر: "الآن بعد أن قدمت روسيا هذه الادعاءات الكاذبة، وأيدت الصين على ما يبدو هذه الدعاية، يجب علينا جميعا أن نراقب روسيا لاستخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية في أوكرانيا، أو لإنشاء عملية علم زائف باستخدامها. إنه نمط واضح".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق من هذا العام من احتمال قيام روسيا بهجوم مزيف أو حقيقي بالأسلحة الكيماوية كذريعة مصطنعة لغزو أوكرانيا. لكن تصريحاته جاءت قبل بدء الغزو الروسي الكامل.

وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضًا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وكانت قناة (سي إن إن) الامريكية قد ذكرت، نقلًا عن مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي في وقت لاحق اليوم حظرًا على الواردات الروسية من النفط والغاز الطبيعي وواردات الفحم إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت القناة أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوة بشكل أحادي الجانب، دون حلفائها الأوروبيين، وذلك بسبب الاختلافات فيما بين الدول الأوروبية بخصوص فرض حظر على الطاقة الروسية.

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد مؤتمر جماعي عبر الفيديو، مع زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا لبحث التطورات في أوكرانيا، فيما تضغط واشنطن على حلفائها بشأن حظر نفط روسي محتمل.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن سيجري مكالمة جماعية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ومستشار ألمانيا أولاف شولتز.

ووفقًا لرويترز فقد عززت دول الناتو وجودها في دول البلطيق منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وهناك المزيد من القوات والمعدات في الطريق إلى أوكرانيا.