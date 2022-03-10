الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعيين عمرو زكى فى نادى الزمالك

عمرو زكى
عمرو زكى

أعلن أحمد حسام ميدو، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرر تعيين عمرو زكي نجم الفريق الأبيض الأسبق بشكل رسمي في منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.


وأضاف “ميدو” عبر برنامج الريمونتادا بقناة "المحور"، أن رئيس الزمالك بمجرد علمه بحالة عمرو زكي النفسية ومرضه وافق على تعيينه كنائب لرئيس قطاع الناشئين، لافتا إلى أن عمرو زكي بحاجة للدعم النفسي من الجميع لأنه يمر بحالة نفسية سيئة.


وأوضح أن عمرو زكي من أفضل المهاجمين الذين لعب بجوارهم، مؤكداً أنه يتواصل مع عمرو زكي هاتفياً ولكنه لا يرد على اتصالاته ونفس الحال مع عماد متعب ونجوم الكرة المصرية.


وقال: "هناك مجموعة من اللاعبين القدامى بالزمالك يتابعون حالة عمرو زكي ويتمنى أن يرد فقط على اتصالاتهم".

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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