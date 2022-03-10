«الصحة التونسية»: تطعيم 1113 شخصا ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تطعيم 1113 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة، في بيان مساء الأربعاء، أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي بلغ 6 ملايين و338 ألفا و837 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و663 ألفا و983 شخصا، بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و674 ألفا و854 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا.



وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 13 مليونا و17 ألفا و226 جرعة، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية للحصول على التطعيم.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.