البيت الأبيض و«البنتاجون» يخفضان سقف توقعاتهما لإتمام صفقة «الميج» البولندية لأوكرانيا

قلل البيت الأبيض، ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، من سقف توقعات إمكانية إتمام الصفقة الثلاثية التي تقضي بأن تقوم بولندا بمنح أوكرانيا مقاتلات "ميج-29" في مقابل تعويض الولايات المتحدة الأسطول الجوي البولندي بمقاتلات أمريكية من طراز "إف-16".

وذكرت مجلة "ديفينس نيوز"، أن التعليقات الحذرة التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون بشأن الصفقة إضافة إلى الإشارات التي خرجت من العاصمة البولندية وارسو، تمثل ضربة قوية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي دعا المشرعين الأمريكيين، في رسالة مصورة بثها يوم السبت عبر تطبيق "زوم"، إلى تقديم المزيد من الطائرات العسكرية والدعم لبلاده التي تواجه غزوًا روسيًا.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في إفادتها أمام الصحفيين، أن الإدارة الأمريكية لا تعارض إتمام مثل هذه الصفقة، غير أنها قالت إن هناك تحديات لوجيستية كبيرة تحيط بها.

من جانبه، سعى المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، إلى خفض التوقعات أيضًا بالنسبة للصفقة قائلًا للصحفيين: "إننا في مرحلة مبكرة للغاية من النقاشات بشأن إمكان تحقق ذلك، وإنها حتى الآن، ليست صفقة محققة، وليس من الواضح عدد الطائرات الأمريكية التي تتضمنها (الصفقة) أو كيف سيتم نقلها وتسليمها".

وفي محاولة لوصف ما يجري من محادثات بهذا الشأن قال "كيربي": "إنها مجرد نقاشات حول إمكانية أن تقوم دولة ما بتقديم طائرات (لأوكرانيا) وأن تطلب من جانبها تعويض النقص لديها من الولايات المتحدة".

وكانت الحكومة البولندية وصفت السبت الماضي ادعاءات تقديمها، أو اعتزامها تقديم مقاتلات "ميج" إلى أوكرانيا بأنها "أخبار كاذبة".

ومن جانبه رد القائد العام للقوات المسلحة البولندية في تغريدة على موقع "تويتر" على أحد الادعاءات قائلًا: "جميع مقاتلات سلاح الجو البولندي من طراز (ميج-29) رابضة في قواعدها".

من جانبها، قالت استشارية مجلس الوزراء البولندي في تغريدة أخرى: "إن بولندا لن ترسل أي مقاتلاتها الحربية إلى أوكرانيا علاوة على أنها لن تسمح (لها) باستخدام مطاراتها، نحن نساعد بشدة في مجالات عديدة أخرى".

وقد صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أمس بأن الولايات المتحدة ستعطي "الضوء الأخضر" لأعضاء الناتو إذا ارتأوا تقديم طائرات حربية إلى أوكرانيا، لافتًا إلى أن هناك مباحثات بهذا الشأن تجري مع بولندا.

وكان عدد من المشرعين الأمريكيين ضغطوا على إدارة بايدن لتسهيل إتمام صفقة الطائرات، ومن جانبه قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور روبرت ميندنيز، في بيان أصدره إنه "سيدعم جهود مجلس الشيوخ لتبني معايير لتعويض حلفائنا الذين يقدمون طائراتهم لدعم الدفاع الأوكراني، وأتفهم أن مثل هذا الأمر ليس بالقرار يسهل على تلك الدول القيام به".