البرازيل تسجل 54906 إصابات جديدة بفيروس كورونا و669 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 54906 ‭‬‬إصابات جديدة بفيروس كورونا و996 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل حتى الآن 29 مليونًا و193268 إصابة منذ بدء الجائحة، فيما بلغ العدد الرسمي للوفيات 653498.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.