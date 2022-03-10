الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحدث الحكومة: نسعى لزيادة السلع المعروضة فى الأسواق وتنويعها للتصدى للاحتكار

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

 أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن حملات التفتيش ومصادرة السلع المحتكرة بدأت في الأسواق، وتم تحويل القضايا إلى نيابة أمن الدولة، معلنا ضبط العديد من الحالات.
 

وقال السفير نادر سعد، خلال اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" الفضائية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، مساء الأربعاء، إن الدولة المصرية تهدف إلى زيادة السلع المعروضة في الأسواق وتنويعها بهدف التصدي لأي محاولة للاحتكار.


وأشار سعد إلى أن الجانب الأهم من الأدوات الرقابية هو "جانب العرض بزيادة المعروض من السلع، لأنه لو هناك نقص من المعروض لن تستطيع التوازن، ولكن نحن لدينا المخزون الكافي لتزويد جانب العرض"، موضحا أن "هذه الأزمة هي استثنائية ومؤقتة، وكل شيء سيعود مع الوقت".


وأضاف السفير نادر سعد أن الحكومة وضعت سيناريوهات تتطلب مزيد من الأموال من خلال الضغط على الميزانية العامة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد من خلال البنك المركزي والحكومة تدير سياستها المالية بشكل جيد.
 

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي شرح أسباب أزمة زيادة الأسعار التي نواجهها والتي هي ليست من صنعنا وليست ذنب الشعب والحكومة، وهى جاءت عقب التضخم الحادث في العالم بسبب كورونا وزادت الأمر صعوبة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها مضاعف على القمح وكذلك أسعار الطاقة.
 

وأضاف السفير نادر سعد، أن رئيس الوزراء شرح بالتفاصيل أسباب الأزمة ودور الحكومة في التعامل معها وتخفيف قدر الإمكان زيادة الأسعار، كما أشار إلى أن الحكومة لديها من الأدوات تستطيع خلالها التخفيف والسحب من المخزون الاستراتيجي ومن خلال زيادة جانب العرض عن الطلب وهذا سيعود تدريجيا إلى نقطة التوازن.
 

وأكمل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن جميع المنافذ الخاصة بوزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ستوفر السلع بأسعار ما قبل الأزمة، خاصة في جانب اللحوم والمنافذ تقوم ببيعها بالأسعار القديمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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متحدث الحكومة: نسعى لزيادة السلع المعروضة فى الأسواق وتنويعها للتصدى للاحتكار

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