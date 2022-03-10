الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لندن تدعو دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسى

وزيرة الخارجية البريطانية
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس

دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، كل دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسية، وقالت إن القوى الاقتصادية الكبرى عليها أن "تذهب أبعد وأن تمضي أسرع" في معاقبة موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا.

وقالت تراس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن "علينا أن نضاعف عقوباتنا. بما في ذلك... وضع مجموعة السبع حدا لاستخدام النفط والغاز الروسيين"، واستبعاد المصارف الروسية من نظام سويفت للتواصل المصرفي السريع والآمن. وتابعت "يجب أن يفشل بوتين"، داعية إلى مواصلة الضغوط.

وقرر الاتحاد الأوروبي استبعاد سبعة مصارف روسية من نظام سويفت، لكنّه ارتأى استثناء مؤسستين ماليتين كبريين مرتبطتين بشكل وثيق بالقطاع النفطي الروسي بسبب اعتماد الدول الأوروبية بشكل كبير على الغاز الروسي.

وقالت تراس "نريد تشجيع عدد أكبر من البلدان على فرض هذه العقوبات".

من جهته أعرب بلينكن عن "قناعته التامة بأن بوتين سيفشل في نهاية المطاف"، وقال "ستتكبد روسيا هزيمة استراتيجية على الرغم ممّا تحقّقه من مكاسب تكتيكية على المدى القصير في أوكرانيا".

وأكد بلينكن أن العقوبات "حذفت ثلاثين عاما من التقدّم الذي تم إحرازه على صعيد اندماج روسيا مع بقية العالم"، وتعهّد "زيادة الضغوط" على الرئيس الروسي.

من جهة أخرى دعا بلينكن "الكرملين إلى السماح فورا للمدنيين الأوكرانيين بأن يغادروا بشكل آمن المدن الأوكرانية التي تحاصرها القوات الروسية"، متّهما موسكو بـ"عرقلة" عمليات المغادرة.

وشدد بلينكن على أن "مقترح الكرملين بشأن إقامة ممرات إنسانية نحو روسيا وبيلاروس لا يقبله العقل"، وتابع "من المهين افتراض أن على الأوكرانيين البحث عن ملاذ لدى هذه الحكومة التي تبدي هذا القدر من الازدراء بالحياة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

الأهلى يكافئ موسيمانى بالتجديد.. ومكافآت إجادة للاعبين بعد الفوز على بيراميدز

البرلمان العربى يدين إطلاق ميليشيا الحوثى طائرة مسيرة باتجاه جازان بالسعودية

«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

سفير الصين بالقاهرة: علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر أحرزت تقدما كبيرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

عبد الرحيم طايع

أين معرض الكتاب بالأقصر؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى لـ أردوغان: زيارتى لتركيا لحظة مهمة فى العلاقات بين بلدينا

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا