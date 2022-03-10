لندن تدعو دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسى

دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، كل دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسية، وقالت إن القوى الاقتصادية الكبرى عليها أن "تذهب أبعد وأن تمضي أسرع" في معاقبة موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا.

وقالت تراس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن "علينا أن نضاعف عقوباتنا. بما في ذلك... وضع مجموعة السبع حدا لاستخدام النفط والغاز الروسيين"، واستبعاد المصارف الروسية من نظام سويفت للتواصل المصرفي السريع والآمن. وتابعت "يجب أن يفشل بوتين"، داعية إلى مواصلة الضغوط.

وقرر الاتحاد الأوروبي استبعاد سبعة مصارف روسية من نظام سويفت، لكنّه ارتأى استثناء مؤسستين ماليتين كبريين مرتبطتين بشكل وثيق بالقطاع النفطي الروسي بسبب اعتماد الدول الأوروبية بشكل كبير على الغاز الروسي.

وقالت تراس "نريد تشجيع عدد أكبر من البلدان على فرض هذه العقوبات".

من جهته أعرب بلينكن عن "قناعته التامة بأن بوتين سيفشل في نهاية المطاف"، وقال "ستتكبد روسيا هزيمة استراتيجية على الرغم ممّا تحقّقه من مكاسب تكتيكية على المدى القصير في أوكرانيا".

وأكد بلينكن أن العقوبات "حذفت ثلاثين عاما من التقدّم الذي تم إحرازه على صعيد اندماج روسيا مع بقية العالم"، وتعهّد "زيادة الضغوط" على الرئيس الروسي.

من جهة أخرى دعا بلينكن "الكرملين إلى السماح فورا للمدنيين الأوكرانيين بأن يغادروا بشكل آمن المدن الأوكرانية التي تحاصرها القوات الروسية"، متّهما موسكو بـ"عرقلة" عمليات المغادرة.

وشدد بلينكن على أن "مقترح الكرملين بشأن إقامة ممرات إنسانية نحو روسيا وبيلاروس لا يقبله العقل"، وتابع "من المهين افتراض أن على الأوكرانيين البحث عن ملاذ لدى هذه الحكومة التي تبدي هذا القدر من الازدراء بالحياة".