الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: تسليح أوكرانيا قرار يجب أن تتخذه كل حكومة بمفردها

بلينكن
بلينكن

أبدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تشككه الشديد حيال مقترح بولندا إرسال مقاتلات طراز ميج-29 إلى أوكرانيا عبر القاعدة الأمريكية في رامشتاين بألمانيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البريطانية ليز تروس، قال بلينكن في واشنطن: "ببساطة لم يتضح لنا ما إذا كان هناك مبرر قوي الحجة للإجراء الذي تم اقتراحه أمس".

وأضاف بلينكن أن قرار تسليم عتاد عسكري إلى أوكرانيا يجب أن تتخذه كل حكومة بمفردها، مشيرا إلى أن مقترح بولندا أظهر أن قضية الدعم الأمني لأوكرانيا ليست مسألة سهلة تماما "ويجب أن نضمن أننا نقوم بذلك بشكل صحيح".

وقال بلينكن إن فكرة بولندا أثارت مخاوف جدية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" وذكر أنه لهذا السبب هناك مشاورات مكثفة تجري في الوقت الراهن مع بولندا وشركاء آخرين في الناتو حول التحديات اللوجستية لهذه القضية.

كانت وزارة الخارجية البولندية أعلنت الثلاثاء  الماضي خطة لتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا بطريق غير مباشر، وأعلنت استعداد وارسو لنقل طائرات ميج29- إلى قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا ووضعها تحت تصرف الولايات المتحدة. 

واحتجت الحكومة البولندية في مقترحها بأن قرار تسليم مقاتلات بولندية إلى أوكرانيا يقع في يد الناتو.

وفي المقابل، رأت وزارة الدفاع الأمريكية أن المقترح البولندي لا يمكن قبوله، مشيرة إلى وجود مخاوف جيوسياسية في حال تحليق مقاتلات من قاعدة أمريكية أو قاعدة تابعة للناتو في المجال الجوي لأوكرانيا، المتصارع عليه.

كانت موسكو حذرت من أنه حال سمحت دول بهبوط طائرات أوكرانية في مطاراتها، ثم قامت هذه الطائرات بمهاجمة القوات المسلحة الروسية، فإنها ستعتبر هذا العمل بمثابة تدخل من هذه الدول في الصراع المسلح.

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وائل لطفي

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