الإمارات تدعو دول أوبك بلس إلى زيادة إنتاجها النفطى بوتيرة أسرع

قالت الإمارات العربية المتحدة إن على الدول الأعضاء في تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط زيادة إنتاجها النفطي بوتيرة أسرع، في ظل الارتفاع الكبير والسريع لأسعار الخام، وهو ما يمثل تحولا مثيرا في موقف الدولة التي كانت من أشد معارضي زيادة الإنتاج.

وقال يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن، في بيان نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "نؤيد زيادة الإنتاج وسنشجع دول أوبك على التفكير في رفع مستويات إنتاجها".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تجمع أوبك بلس الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من الدول النفطية من خارج المنظمة، بقيادة روسيا، يعارض أي زيادة كبيرة في الإنتاج ويتمسك بالزيادة التدريجية بمقدار 400 ألف برميل يوميا بصفة شهرية.

ويرى التجمع أن الارتفاع الحالي لأسعار النفط ووصولها إلى 140 دولارا للبرميل ناجم عن أسباب جيوسياسية وليس لأسباب تتعلق بآليات العرض والطلب في السوق.

كان تحالف أوبك بلس، المؤلف من 23 دولة بقيادة السعودية، صادق في وقت سابق الشهر الحالي على زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل في اليوم خلال أبريل المقبل.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الخميس الماضي إن قرار تحالف أوبك بلس لإحداث انتعاش طفيف آخر في امدادات النفط لشهر أبريل في اجتماعه الأخير كان "مخيبا للآمال".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيرول قوله: "باختصار، هو مخيب للآمال. اعتقد أن هذا هو الوضع".

وكان أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بإعلان سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، دعم بلاده لزيادة إنتاج النفط لتعويض ارتفاع الأسعار.

وقال "بلينكن"، إنه من المهم بالنسبة لـ"أوبك +"، زيادة إنتاج النفط من أجل استقرار أسواق الطاقة العالمية، للتأكد من أنه لا يزال هناك إمدادات وفيرة من الطاقة حول العالم، وفقا لما نقلته شبكة سى إن إن.

ووفقا لوزارة الخارجية، فإن بلينكن، "كرر أهمية التنسيق الوثيق بشأن أوكرانيا وأهمية بناء استجابة دولية قوية لدعم الديمقراطية والسيادة الأوكرانية في أعقاب الغزو الروسي المتعمد وغير المبرر وغير القانوني".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بمساعدة الإمارات على تعزيز قدراتها الدفاعية القوية ضد التهديدات من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة.