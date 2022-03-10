الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع» الألمانية تنتقد مقترح بولندا بإرسال ميج-29 إلى أوكرانيا

كريستينه لامبرشت
كريستينه لامبرشت

انتقدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت مقترح بولندا الخاص بتوريد محتمل لمقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا.

وخلال وجودها في مدينة إفرو الفرنسية، قالت الوزيرة التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "من المهم للغاية أن يتحرك (حلف شمال الأطلسي) الناتو بالتنسيق مع بعضه بعضا، فهذا كان مصدر قوتنا ويجب أن يبقى كذلك أيضا".

وأضافت لامبرشت: "ولذلك، من المهم إرسال إشارة واضحة مفادها أن هذ المقترح لم يقابل باهتمام من أي طرف في الناتو".

وفي الوقت نفسه، أكدت لامبرشت وقوف بلادها بشكل متضامن إلى جانب أوكرانيا، مشيرة إلى أن ألمانيا وردت أسلحة إلى أوكرانيا وأنها تدرس القيام بتوريدات أخرى.

وشهدت لامبرشت مع نظيرتها الفرنسية فلورنس بارلي دخول سرب نقل جوي ألماني-فرنسي الخدمة في مدينة إفرو.
ووصفت لامبرشت قرار الحكومة الألمانية تخصيص صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو للجيش بأنه يمثل تحولا على صعيد السياسة الأمنية للبلاد، وقالت إن هناك الكثير يتحتم القيام به، مضيفة أنه سيتم التحدث مع البرلمانيين في الأيام المقبلة.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالقول إن من المهم للغاية أن يكون الجنود مجهزين بشكل جيد " وهذا يتطلب الكثير من التحسين".

وكان أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بعدم وجود إمكانية لدى بلاده للقيام بمقاطعة فورية لتوريدات الطاقة الروسية على غرار ما فعلت الولايات المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في برلين، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال شولتس إن الولايات المتحدة دولة مصدرة للغاز والنفط، وهو ما لا يمكن قوله بالنسبة لأوروبا بوجه عام، "ولهذا السبب فإن الأشياء التي يمكن القيام بها، مختلفة أيضا".

وأضاف المستشار أنه في حال لم تعمل العلاقات الاقتصادية في هذا المجال بنفس الشكل الذي عملت به في خلال العقود الماضية، فإن ألمانيا ستواجه على المدى القصير تحديات يجب التغلب عليها.
 

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