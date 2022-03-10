الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: لا دليل على إنتاج أوكرانيا أسلحة دمار شامل

ستيفان دوجاريك
ستيفان دوجاريك

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية ليس لديها دليل على ما يتردد بشأن عمليات إنتاج أسلحة دمار شامل لدى أوكرانيا.

وأضاف المتحدث، أن منظمة الصحة العالمية "ليس لديها علم بأي نشاط تقوم به حكومة أوكرانيا ، يتعارض مع التزاماتها بمقتضى المعاهدات الدولية، بما يشمل الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية".

ويأتي بيان الأمم المتحدة في أعقاب مزاعم روسية بأن أوكرانيا تقوم بتطوير أسلحة نووية أو بيولوجية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن هناك شبكة من المعامل البيولوجية في أوكرانيا تعمل نيابة عن وزارة الدفاع الأمريكية، وهي مزاعم وصفها البنتاجون بأنها "عبثية" و"مثيرة للضحك" و"غير حقيقية".

وقال خبراء أمن من إحدى الحكومات الغربية، إن روسيا ربما تلجأ إلى استخدام أسلحة غير تقليدية في أوكرانيا، على خلفية هذه الاتهامات التي ساقتها موسكو، وهي استراتيجية جرى تطبيقها في سوريا.

وأعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،  الأربعاء، أن ما لا يقل عن 516 مدنيًا قتلوا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وقال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه تحقق من أن هناك 1424 ضحية مدنية منهم 516 قتيلًا و908 جرحى منذ بداية الصراع في أوكرانيا قبل أسبوعين، بحسب ما نقلته صحيفة "الجادريان" البريطانية.

ومع ذلك، أكد المكتب أن الأعداد الحقيقية للضحايا في أوكرانيا "أعلى بكثير" لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وخاصةً في الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى تأخر استلام المعلومات من بعض المواقع وسط استمرار الأعمال العدائية المكثفة.

وذكر المكتب الأممي، أن معظم الخسائر في صفوف المدنيين نجمت عن أسلحة متفجرة، ويشمل ذلك القصف والضربات الصاروخية والجوية.

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