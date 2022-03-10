الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع عدد من نظرائه العرب الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

وزير الخارجية الجزائرى
وزير الخارجية الجزائرى

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع عدد من نظرائه العرب، آخر تطورات الوضع الميداني في فلسطين، خاصة في ظل ما يجري في القدس من تهجير قسري، وانتهاكات يومية في حق الفلسطينيين وممتلكاتهم.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والتي انعقدت، على هامش انعقاد أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة.


وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الاجتماع تطرق إلى السياسات العنصرية، التي تستهدف تهويد القدس، وتغيير طابعها الديموجرافي، وعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وكان دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المجتمع الدولي بتطبيق القانون الدولي على إسرائيل وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بفلسطين. 

 

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، في مستهل جلسة الحكومة التي عقدتها، في رام الله: “كما تواصل إسرائيل تكثيف الاستيطان في مساحات واسعة من أرضنا مستغلة انشغال المجتمع الدولي بالحرب الدائرة في أوكرانيا، ونتطلع أن تضع الحرب أوزارها هناك، بما يكفل الأمن والسلام الدوليين ويحافظ على سلامة المدنيين الذين هم ضحايا الحروب”، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية. 

 

وقال رئيس الوزراء العراقي، إن إسرائيل تواصل تصعيد إجراءاتها واعتداءاتها في فلسطين من خلال الإعدامات الميدانية التي تستهدف شبابنا، حيث استشهد أمس الشاب كريم القواسمة في مدينة القدس، والطفل يامن جفال من أبوديس.

 

وشكر "أشتية" الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على ما يقدمونه من مساعدات لفلسطين، وقال: "نتطلع إلى نتائج إيجابية من اجتماعاتهم المقبلة حول استئناف المساعدات، مما يشكل تخفيفا لما تعانيه الخزينة من عجز مالي بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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