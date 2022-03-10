رئيس كوريا الجنوبية الجديد: نتيجة الانتخابات انتصارا للشعب العظيم

قال الرئيس الكوري الجنوبي الجديد "يون سيوك-يول"، إنه سيشكل حكومة جديدة وسيخدم الشعب مع الاحترام لروح الدستور والبرلمان، مشيرًا إلى أن المنافسة انتهت، ويجب على الجميع المضي قدمًا من أجل الشعب والوطن.

وأضاف الرئيس المنتخب "يون"، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه سيحسم مسألة دمج حزب سلطة الشعب مع حزب الشعب في أسرع وقت ممكن، وسيسعى لتشكيل حزب ناضج وجدير بأن ينال تأييد الشعب ويستمع إلى أصوات الشعب.

وأشار "يون" إلى أن نتيجة الانتخابات اليوم هي انتصار للشعب العظيم، وليس انتصار له أو لحزب سلطة الشعب وحزب الشعب (حليف حزبه)، موضحًا أنه تعلم الكثير خلال الحملة الانتخابية من حيث ما هو مطلوب ليكون قائدًا للدولة، وكيفية الاستماع إلى أصوات الشعب.

وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد عن شكره لمنافسيه المرشح عن الحزب الديمقراطي "لي جيه-ميونج" والمرشحة عن حزب العدالة "شيم سانج- جيونج"، وعن تقديره لهما لمساهمتهما الكبيرة في التطور السياسي في البلاد.

وفاز المرشح الرئاسي "يون سيوك-يول"، مرشح حزب سلطة الشعب المعارض، بمنصب رئيس الجمهورية الجديد لكوريا الجنوبية.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه بعد فرز الأصوات بنسبة 100%، حصل "يون سيوك-يول" على 14.08 مليون صوت ما نسبته 48.6% من الأصوات، فيما حقق منافسه المرشح عن الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه-ميونج" 13.83 مليون صوت بما يعادل 47.8%، وبفارق 0.8% أو 220 ألف صوت فقط.

وأشارت "يونهاب"، إلى أن التقديرات الأولية قد أظهرت أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية العشرين بلغت 77.1%، حيث شارك 34 مليونًا و59 ألفًا و714 شخصًا من إجمالي 44 مليونًا و197 ألفًا و692 ناخبًا عبر 14 ألفًا و464 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.