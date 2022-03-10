تونس: الوضع الدولى يستدعى من الدول العربية التصدى لحالة الاستقطاب

أكد وزير الخارجية التونسي عُثمان الجرندي أن الوضع الدولي الراهن يستدعي من الدول العربية توحيد الجهود والرؤى من أجل التصدي لحالة الاستقطاب الدولية المتنامية.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، في إطار مشاركته في أعمال الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقد بالقاهرة.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان الأربعاء، أن اللقاء تناول أبرز القضايا العربية والإقليمية والدولية الراهنة وما أسفرت عنه من تغييرات جذرية.

وأضافت أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتأكيد على حسن الإعداد للمواعيد الثنائية القادمة حتى تكون فرصة لإثراء ما يجمع البلدين من أطر تعاون في مختلف المجالات.

كما بحث وزير الخارجية التونسي عُثمان الجرندي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تدعيم علاقات التعاون والشراكة الراسخة بين البلديْن الشقيقيْن.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان مساء الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقائهما في إطار مشاركتهما في أعمال الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقد بالقاهرة، حيث أعرب الوزيران عن حرصهما على تدعيم علاقات التعاون والشراكة الراسخة بين البلديْن الشقيقيْن والارتقاء بالتعاون في المجال الاقتصادي إلى أرفع المراتب، مع التأكيد على ضرورة إحكام التنسيق المشترك استعدادا لمختلف الاستحقاقات المقبلة سواء على الصعيد الثنائي أو على الصعيد متعدد الأطراف.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين أشادا بمتانة أواصر التّشاور والعلاقات الأخوية التي تجمع الرئيس التونسي قيس سعيّد بخادم الحرميْن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأَضاف أن الجانبين أكدا تمسّكهما بوحدة الصفّ العربي وضرورة مواصلة تطوير منظومة العمل العربي المشترك بما من شأنه رفع التحديات التي تواجه المنطقة العربية وخدمة قضاياها، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، مشدّدا على أهمّيّة توحيد الموقف العربي إزاء التّحوّلات العميقة التي يشهدها العالم.

