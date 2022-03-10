سفير الصين بالقاهرة: علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر أحرزت تقدما كبيرا

أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن العلاقات المصرية- الصينية، أحرزت تقدمًا كبيرًا في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة والصداقة بين الشعبين المصري والصيني بالرغم من الظروف والتحديات والاضطرابات التي يشهدها العالم وقد أصبحت نموذجًا يحتذى به.

وأضاف "ليتشيانج"، في مؤتمر صحفي عقده عبر البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك مؤخرًا في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الشهر الماضي، وعقد قمة ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينج، حيث ناقشا الزعميان خطط التعاون الشاملة والتشاور التي نتج عنها توافقات استراتيجية، مشيرًا إلى أننا نعمل على تنفيذ هذه التوافقات المهمة.

وقال السفير الصيني، إن بلاده قررت إهداء مصر 60 مليون جرعة جديدة من اللقاحات المضادة لكورونا على دفعات هذا العام بهدف تطعيم 70 مليون مصري بحلول منتصف هذا العام وتحقيق المناعة للشعب المصري.

وأوضح أن الشركات الصينية تلعب دورًا مهمًا في التعاون لمكافحة وباء كورونا، حيث قررت شركة سينوفاك الصينية إهداء مصر مجتمع تبريد تخزين للقاحات لشركة فاكسيرا، وهذا يعد أكبر مخزن تبريد في أفريقيا، وهو ما سيسهم في دعم قدرات مصر على إنتاج وتخزين اللقاحات.

وأفاد بأن الشركات الصينية تتعاون مع نظيرتها المصرية على تطوير وإنتاج اللقاحات من خلال نقل التكنولوجيا ودعم القدرة الإنتاجية، معربًا عن سعادته في ثقة الشعب المصري في اللقاحات الصينية، والتي تم استخدامها على نطاق واسع في البلاد.

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أنه تم تقديم نصف مليون جرعة من اللقاح للشعب الفلسطيني بهدف مساعدتهم على مكافحة الوباء ومواجهة الأزمة الإنسانية في إطار التعاون "المصري-الصيني".

وقال "ليتشيانج"، إن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 9،9 مليار دولار بزيادة تقدر بنحو 37.3 في المائة العام الماضي، بينما وصلت الاستثمار الصينية في التسع الأشهر الأولى من العام الماضي نحو 223 مليون دولار بمعدل زيادة مرة ونصف، مؤكدًا استمرار العمل في حي الأعمال والمال في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع القطار الكهربائي في مدينة العاشر من رمضان بجانب منطقة التعاون الصناعي الصيني – المصري (تيدا) في السويس التي ساهمت في خلق 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وذكر "ليتشيانج"، أن الصين تدعم مصر في استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم في مدينة شرم الشيخ والتي تعد قمة عالمية هامة، لافتًا إلى أن بكين تتعاون مع مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل الطاقة الشمسية والرياح.

وعن الأزمة الأوكرانية، أكد السفير الصيني، أن الأزمة سيكون لها تداعيات الكبيرة علي واردات من البترول الغاز والاقتصاد والنقل في الوقت الذي يسعى العالم إلي التعافي من التأثيرات السلبية من وباء كورونا، موضحًا أن بكين ترى أن العقوبات على روسيا لا تخدم كافة الأطراف، وأن الصين تدعم الجهود المشتركة لحل الأزمة بهدوء انطلاقًا من المصالح لأوروبا.

وأضاف أنه علي أوروبا العمل علي التمسك بالاستقرار والاستقلال الاستراتيجي وإقامة منظومة الأمن الدفاعية الأوروبية تكون متوازنة ومستدامة، مؤكدًا أن الصين ترحب بأجراء الحوار بين روسيا وأوروبا وأمريكا وحلف ناتو لحل الأزمة.

وذكر السفير الصيني أن بكين طرحت مبادرة إنسانية وهي منع تسييس القضية الإنسانية ومتابعة أوضاع النازحين الأوكرانيين بشكل كامل وتقديم المساعدة علي إيواءهم بشكل ملائم وحماية المدنيين بشكل عملي وبذل الجهود لمنع حدوث الكوارث الإنسانية الثانوية داخل الأراضي الأوكرانية، مطالبًا بالعمل علي ضمان إجراء عمليات المساعدات الإنسانية علي نحو سلس وآمن بما فيها تأمين النفاذ السريع والآمن وبدون عوائق للإمدادات الإنسانية والعمل علي ضمان سلامة الأجانب الموجودين في أوكرانيا والوقت سماح لهم بمغادرتها بشكل امن وتقديم المساعدة لهم للعودة إلي بلادهم.