سعر البيتكوين يقفز بنسبة 9 % بعد قرار بايدن التاريخى بإصدار الدولار الرقمى

سجلت عملة البيتكوين، زيادة كبيرة بنسبة 9 % عقب إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا بالبدء في إصدار الدولار الرقمي.



وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن عملة البيتكوين سجلت 42،284 دولار في أخر تداول لها لتسجل ارتفاعا يصل إلى نسبة 9 % طبقا لشركة "كوين ميتركس" العالمية لتنظيم بيانات العملات المشفرة، والتي أشارت أيضًا إلى ارتفاع حاد في قيمة عملة "الايثريوم".



وأضاف الشبكة أن هذه الزيادة جاءت عقب نشر بيان لوزارة الخزانة الأمريكية عن القرار التنفيذي للرئيس بايدن بشأن سوق العملات الرقمية.



وذكرت تقارير أنه قبل قيام الرئيس بايدن بالتوقيع على هذا القرار كان هناك خلافا بشأن هذه الخطوة بين مسئولين البيت الأبيض ووزير الخزانة الأمريكي جانيت يلين.



ووفقا لبيان للبيت الأبيض، فقد أمر الرئيس الأمريكي الوكالات الحكومية الأمريكية بدراسة الفوائد والمخاطر المحتملة لإنشاء دولار رقمي، مع "الإلحاح على البحث والتطوير بشأن عملات رقمية مشتركة محتملة في الولايات المتحدة"، وسط الارتفاع الهائل في العملات المشفرة الخاصة مثل البيتكوين.



وقال البيت الأبيض إن حوالي 16 % من الأمريكيين البالغين، حوالي 40 مليون شخص، استثمروا في العملات المشفرة أو تداولوها أو استخدموها.

وفي المقابل، جرى تداول اليورو بالقرب من أدنى مستوياته في 22 شهرًا، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى توقعات اقتصادية متشائمة لأوروبا، في حين توقفت العملات التي صعدت بفعل الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة بعد ارتفاع استمر لأسابيع.



وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة الطلب على الأصول التي يُنظر إليها على أنها أكثر أمانا، حيث ارتفع الدولار، عملة الاحتياطيات العالمية، بنحو ثلاثة بالمئة على مدار أسبوعين تقريبا مع تفاقم حدة الأزمة.



واستعاد اليورو قوته خلال اليوم بعد تراجع لخمس جلسات، لكنه لا يزال بالقرب من قاع 1.08060 دولار الذي سجله أمس الإثنين، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2020 عندما عصفت جائحة كوفيد-19 بأوروبا.



واستمر الهجوم الروسي في أوكرانيا يوم الثلاثاء ولكن بوتيرة أبطأ. وتصف روسيا أفعالها بأنها "عملية عسكرية خاصة".



وأدت الأزمة إلى ارتفاع شديد في أسعار الطاقة ومخاوف حيال التضخم، وإمكانية تضرر الانتعاش الاقتصادي العالمي.

