«يسرا» رومانسية وبنت بلد.. شخصيات لا تنسى لنجمة الأجيال

تحتفل النجمة الجميلة يسرا اليوم بعيد ميلادها، حيث ولدت في العاشر من مارس عام 1955، استطاعت خلال مشوارها الفني أن تسطر اسمها بين مشاهير السينما المصرية.

بدأت الفنانة يسرا، حياتها السينمائية في أواخر سبعينيات القرن الماضي، مع أول ظهور لها عام 1973 على الشاشة الفضية، واستمر مشوارها مع السينما المصرية من فيلم لآخر حتى استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات، ومنها مجموعة من الأفلام التي وقفت فيها أمام الفنان عادل إمام، وتتحدث دوماً عن تأثير المخرج يوسف شاهين والفنان عادل إمام على مشوارها الفني.

قدمت يسرا عددا من الأعمال الفنية المميزة التي جعلتها فنانة شاملة، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني، أشهرها أغنية 3 دقات مع المطرب محمد أبوالعينين، الشهير بـ “أبو”، والتي حققت نجاحا كبيرا، وتخططت 90 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط من إطلاقها خلال فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي.

وفي السطور التالية نرصد أبرز أعمالها التي بقيت خالدة في الأذهان:

فاطمة.. الأنس والجن

من ينسى دور الفنانة يسرا بفيلم الأنس والجن مع الزعيم عادل إمام، حيث يحكى الفيلم عن الخبيرة فاطمة "يسرا" في إحدى مراكز البحوث، التي تعود من الولايات المتحدة بعد حصولها على الدكتوراه من هناك ثم تقابل جلال "عادل إمام" الذي يخبرها أنه خبير سياحي ولكن تراه في حجرتها يحذرها من أن تتزوج من أسامة والذي قام بدوره الفنان عزت العلايلي وأنه هو من الجن.

نورا.. علي باب الوزير

في هذا الفيلم قدمت الفنانة يسرا دور “نورا” الفتاة التي تقع في حب زميل بها، ولكن الفقر يقف في طريق حبهم، الفيلم انتاج 1982 بطولة: عادل إمام، يسرا، سعيد صالح، وصفية العمري وإخراج محمد عبد العزيز.

زينب.. لا تسألنى من أنا

يعتبر من روائع السينما المصرية، فهو من إنتاج عام 1984 وبطولة الفنانة شادية، مديحة يسري، فاروق الفيشاوي، سوسن بدر، حيث تدور أحداث الفيلم حول امرأة فقيرة اسمها عائشة تعاني من الفقر، لذا فإنها تبيع ابنتها زينب "يسرا" للثرية العاقر شريفة "مديحة يسري" شريطة أن تقوم هي برعايتها بصفتها مربيتها.

نعيمة.. الحساب يجمع

الحساب يجمع من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا، فهو عبارة عن دراما اجتماعية تدور أحداثها في حارة شعبية، حيث تدور أحداث العمل في إطار درامي مشوق داخل عالم العاملات بالمنازل حيث تدير سيدة من منطقة شعبية تدعى نعيمة مكتبًا للعاملات والخادمات وطبخ الأطعمة للمناسبات، ومن خلال عملها تتمكن من كشف عمليات سرقة وقتل وابتزاز تقع داخل العديد من البيوت التي تعمل بها.