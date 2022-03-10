سوريا تؤكد أولوية وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بعيدا عن التسييس

أكد وزير الخارجية والمغتبربين السوري الدكتور فيصل المقداد، أولوية ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها والالتزام بمبادئ العمل الإنساني والابتعاد عن التسييس الذي تمارسه الدول الغربية في هذا الإطار.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ذلك جاء خلال استقبال المقداد، وفد المنظمة الدولية للهجرة برئاسة إيجينو أمبروسي والوفد المرافق، حيث بحثا المهام الملقاة على عاتق المنظمة وسبل تفعيل دورها في سوريا.

وقدم "المقداد" شرحًا لما تقوم به سوريا لتأمين الحاجات الأساسية للسوريين، موضحًا بشكل خاص الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب على كل مناحي الحياة اليومية والخدمات الأساسية للمواطن السوري، وعلى تهيئة الظروف المناسبة لتشجيع اللاجئين على العودة إلى بيوتهم ومدنهم.

من جانبه، عبر "أمبروسي" عن تطلعه لإعادة إحياء وتفعيل التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومة السورية، ولا سيما في إطار انضمام المنظمة لمظلة الأمم المتحدة، مؤكدًا على نية المنظمة الحفاظ على أجواء الثقة المتبادلة والتعاون.

وحذرت لجنة الأمم المتحدة المستقلة المعنية برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا من تصاعد العنف وانهيار الاقتصاد وحدوث كارثة إنسانية في البلاد.

وقالت اللجنة، في تقرير جديد لها أصدرته في جنيف، إن التصعيد الأخير في أعمال العنف وتدهور اقتصاد الحرب والأزمة الإنسانية المدمرة في سوريا أدى إلى مستويات جديدة من المشقة والمعاناة للسكان المدنيين السوريين الذين عانوا أكثر من عشر سنوات من الصراع.

وأضافت اللجنة، أن أكثر من نصف السكان، والذين نزحوا، يعيش أكثر من 90 % منهم فى حالة فقر الآن ما يجعل السوريين يقفون على حافة هاوية جديدة في ظل تصاعد العنف بسبب المناوشات العسكرية والقصف من جهة وعمليات الاختطاف والقتل بعيدًا عن مناطق الصراع من جهة أخرى.