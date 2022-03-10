وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيره القطرى المستجدّات الإقليمية والدوليّة

بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع نطيره القطري سُلطان بن سعد المريخي، القضايا المطروحة على جدول أعمال الدّورة العاديّة (157) لمجلس جامعة الدّول العربيّة والتّنسيق بشأن الاستحقاقات المقبلة، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائيّة.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان مساء الأربعاء، أن اللقاء جاء في إطار مشاركتهما في أعمال الدّورة العاديّة (157) لمجلس جامعة الدّول العربيّة على المستوى الوزاري، المنعقد بالقاهرة، حيث تطرّقا إلى المستجدّات على السّاحتين الإقليمية والدوليّة والتحوّلات الكبرى والمتسارعة التّي يشهدها العالم ولاسيما الحرب الدّائرة في أوكرانيا، مؤكّدين على ضرورة توحيد الموقف العربي ومواصلة التّنسيق والتّشاور بين المجموعة العربيّة لمواجهة التحدّيات التّي تهدّد الأمن القومي.

وأكد الجرندي على أهميّة العلاقات التّونسية القطريّة وحرص بلاده على دعم التّعاون الثّنائي بين البلدين في جميع المجالات، مستعرضا أهمّ الاستحقاقات الدّاخلية المُقبلة عليها تونس خلال سنة 2022، في إطار خارطة الطّريق التّي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وفي السياق ذاته، قال المريخي إنّ بلاده تتابع تطوّر الأوضاع في تونس، وهي مستعدّة لتقديم كلّ الدّعم والمساندة.

كما حث وزير الخارجية التونسي عُثمان الجرندي مع الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO) روبرت فلويد ، تعزيز التعاون بين تونس والمنظمة المعنية بصفتها إحدى الأدوات الدولية التي من شأنها أن تساعد على استتباب السلم والأمن الدوليين، والمضيّ قُدُما نحو النّزع الشامل للأسلحة النّووية ولكلّ أنواع أسلحة الدمار الشامل.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان مساء اليوم الأربعاء- أن اللقاء جاء على هامش أعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب ، حيث أبرز الجانبان مستوى التعاون المتميّز بين تونس والمنظمة لاسيما في مجال رصد الزلازل والمراقبة السيسمولوجية بشكل عامّ.

وأكّد الجرندي دعم بلاده الكامل للمنظّمة من أجل تحقيق أهدافها النبيلة بما من شأنه الحفاظ على السلم والأمن الدوليّيْن.