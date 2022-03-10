انتخاب السعودية رئيسا للمجلس التنفيذى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المملكة العربية السعودية رئيسًا للمجلس للفترة 2022- 2023.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، سيتولى رئاسة المجلس سفير المملكة لدى هولندا ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية.

ويعد المجلس بمثابة الجهاز التنفيذي للمنظمة، ويعمل على تعزيز تنفيذ الاتفاقية، والامتثال لها على نحو فعال، كما يشرف على أنشطة الأمانة الفنية للمنظمة، وينظر في مشروع ميزانية المنظمة، ومشروع تقريرها والتقارير الخاصة التي يقدمها لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

والسعودية من الدول المؤسسة للمنظمة، وعضو منتخب في المجلس التنفيذي منذ تأسيسها عام 1997.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية عن توطين نظام مراقبة جديد متعدد الاستخدامات باسم "زرقاء اليمامة- زالي" من تصنيع "الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية".

وجاء إعلان الهيئة على هامش معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري بالرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونظام "زرقاء اليمامة" متعدد الأغراض للمراقبة والرصد والتتبع، ويقدم أداء عاليًا في عمليات المراقبة، كما يتمتع بخاصية المرونة في التشغيل عن طريق أنظمة تحكم مختلفة، مع تكيفه على وضعيات استخدام متعددة تتناسب مع كل مهمة.

ووفقًا لـ (واس)، يمثل نظام "زرقاء اليمامة- زالي" خطوة مهمة على صعيد توطين أنظمة المراقبة الكهروبصرية في المملكة، ونقلة نوعية على مستوى هذه الأنظمة ودقتها، ومساهمته في سد الحاجة السوقية من الأنظمة الكهروبصرية.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية كانت قد عملت بالشراكة مع وزارة الداخلية والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية على إبرام عقد تصنيع وتوريد نظام "زرقاء اليمامة- زالي" الكهروبصري، وبحث سبل تطويره محليًا وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، مع القيام بعمليات التدريب والصيانة محليًا طيلة فترة العقد وعلى أيدي كوادر سعودية مدربة وذات خبرات فنية متقدمة في هذا المجال.

وتستهدف الهيئة بالعمل مع شركائها، توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، ويأتي مجال الكهروبصريات والأشعة تحت الحمراء ضمن المجالات الاستراتيجية المستهدفة لتوطينها محليًا.