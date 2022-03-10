الحكومة الموريتانية: نتابع باهتمام بالغ موضوع المفقودين فى مالى

قال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي إن الموريتانيين المفقودين في مالي تتم متابعة قضيتهم بشكل رسمي، وأن وزارة الخارجية استدعت السفير المالي وأبلغته في احتجاج شديد اللهجة، أن كرامة الشعب الموريتاني فوق كل الاعتبارات، رغم أن علاقات الأخوة تمنع موريتانيا من تجويع الشعب المالي.

وأضاف داهين، في تصريح للصحفيين مساء الأربعاء في نواكشوط، أنه تم كذلك إبلاغ السفير المالي بأن التطمينات التي قدمتها الحكومة المالية للبعثات التي أوفدتها الحكومة الموريتانية كانت نتائجها دون المستوى.

وأضاف الوزير الموريتاني أن سبب هذا الاحتجاج البالغ الأهمية في لغة الدبلوماسية، جاء نتيجة لتكرار تعرض مواطنينا لهذه الحوادث، مع وجود قرائن على أن بعض الجهات التابعة للجيش هناك هي المسؤولة عنها، مؤكدا أن كل أجهزة الدولة معبأة للتقصي عن الحادثة، وسيتم اتخاذ ما يلزم بعد ذلك، كما أن جميع الأجهزة الدبلوماسية مفعلة في هذا الشأن.

وكانت أكّدت الحكومة الموريتانية أنّها تبذل كلّ ما في وسعها لجلاء مصير عدد من مواطنيها الذين فُقدوا وفقاً لها في المنطقة الحدودية مع مالي

.وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، تحدث نائب موريتاني عن مقتل 15 شخصاً على الأقل من بين مجموعة موريتانيين فقد أقاربهم الاتصال بهم على الجانب المالي من الحدود.

وفي هذه المنطقة النائية جنوب بلدة عدل بكرو الواقعة شرق البلاد، يعيش العديد من الموريتانيين في الأراضي المالية أو يمارسون أنشطتهم هناك، ولا سيما تربية الماشية.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان إنها "اتخذت كافة الإجراءات اللازمة وعلى جناح السرعة، للتأكد من مصير المواطنين المفقودين وتقصّي المعلومات الدقيقة بشأنهم".

أما محمد محمود ولد حننا النائب عن مقاطعة باسنكو الحدودية مع مالي، فقال مساء الإثنين لوكالة الأنباء المستقلة "الأخبار" إنّ "عدد القتلى الذين تأكّدت وفاتهم حوالي 15 شخصا".

ولم يتحدث ولد حننا عن ملابسات اختفائهم في حين نشرت تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة إلى شهود عيان، لم يتسنّ التحقّق منها، تشير إلى تورّط الجيش المالي.