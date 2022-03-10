الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبحث مجالات التعاون.. "الجرندي" يلتقي الأمين التنفيذى لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي عُثمان الجرندي

بحث وزير الخارجية التونسي عُثمان الجرندي مع الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO) روبرت فلويد ، تعزيز التعاون بين تونس والمنظمة المعنية بصفتها إحدى الأدوات الدولية التي من شأنها أن تساعد على استتباب السلم والأمن الدوليين، والمضيّ قُدُما نحو النّزع الشامل للأسلحة النّووية ولكلّ أنواع أسلحة الدمار الشامل.


وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان مساء اليوم  الأربعاء- أن اللقاء جاء على هامش أعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب ، حيث أبرز الجانبان مستوى التعاون المتميّز بين تونس والمنظمة لاسيما في مجال رصد الزلازل والمراقبة السيسمولوجية بشكل عامّ.


وأكّد الجرندي دعم بلاده الكامل للمنظّمة من أجل تحقيق أهدافها النبيلة بما من شأنه الحفاظ على السلم والأمن الدوليّيْن.
 

وكان  دشن وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي والسفير السعودي عبدالعزيز بن علي الصقر تطبيق التسجيل الذاتي للحجاج والمعتمرين في تونس عبر الهواتف الذكية.


وقال الشائبي - في بيان للوزارة - إنّ تطبيق الجوال يعدّ من المشاريع الرائدة التي تهدف لتيسير الخدمات لصالح المعتمرين والحجيج، موضحا أن هذا الحرص ليس غريبا على السعودية لخدمة زوار بيت الله الحرام، معتبرا أن هذا التطبيق سيخفف الكثير من العناء عن الحجاج والمعتمرين.


وفي السياق، قال السفير السعودي إن اختيار تونس من بين الدول التي سيتم إطلاق التطبيق الذاتي للخصائص الحيوية بها إنما يترجم عمق العلاقات التي تربط البلدين قيادة وشعبا.


وأضاف أن التطبيق سيمكن طالبي تأشيرات الحج والعمرة في تونس بتسجيل الخصائص من أماكن تواجدهم عبر الهواتف الذكية ولن يضطروا إلى مراجعة مراكز إصدار التأشيرات وبموجبها سيتم إصدار تأشيراتهم إلكترونيا.

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وائل لطفي

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