الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وليامز والمنفى يتفقان على تهدئة الأوضاع وإجراء الانتخابات الليبية

ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز أنها اتفقت مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقائهما، على تهدئة الأوضاع واحترام تطلعات الشعب الليبي لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وأشادت وليامز، في تغريدة عبر موقع "تويتر" عقب لقائهما، نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال)، بجهود المجلس الرئاسي الليبي ورئيسه محمد المنفي، للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، مشيرة إلى أنها أطلعت المنفي على مبادرة الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.

وأشارت وليامز إلى أن المنفي أعرب خلال اللقاء، عن دعم المجلس الرئاسي للمبادرة.

وكانت وليامز، قدمت مؤخرا مقترحا لمجلسي النواب والدولة لتشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تتكون من 12 عضوا، بواقع ستة أعضاء من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتأتي خطوة مجلس النواب في اتجاه تشكيل حكومة جديدة مع تمسك المستشارة الأممية بضرورة التوجه نحو استكمال العملية الانتخابية بعد تعذر تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

وحدد مجلس النواب 13 شرطًا للراغبين للترشح لرئاسة الحكومة الجديدة المقبلة، وهي أن يقدم المترشح تعهدًا مكتوبًا بعدم ترشحه للانتخابات المقبلة، ويستقيل من عمله قبل الترشح، حسب القوانين المنظمة لعمل المرشح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، وألا يقل عمره عن 35 عامًا، فضلاً عن اشتراط حصوله على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يقدم شهادة تفيد بحسن سيرته وسلوكه، بالإضافة ألا يكون محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى لياقته الصحية.

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