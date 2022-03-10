مشروع «بنتى الغالية» يستضيف المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر

اختتمت هيئة كوبتك أورفانز معسكرها التدريبي الذي أقيم بعنوان "التكوين النفسي والوجداني" والذي يقدم إلى فريق منسقات مشروع "ابنتي الغالية" المُنفذ بالشراكة مع الجمعيات الأهلية المحلية في محافظات القاهرة، والمنيا وأسيوط وقنا، وذلك بأحد فنادق مدينة الغردقة لمدة 15 يوما.



وشارك في ختام المعسكر التدريبي نيرمين أبوسريع مُقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، حيث عرضت رؤية المجلس في تمكين وحماية المرأة، وأوضحت جهود الدولة في اتخاذ الإجراءات الحاسمة للتصدي إلى كافة أنواع العنف المختلفة الواقعة على المرأة، وخاصة ختان الإناث.



وأكدت من جانبها أن التغيير الإيجابي الحادث حالياً في المجتمع يرجع إلى التكامل والتعاون بين خطط الدولة وعمل المجتمع المدني في القضاء على الظواهر السلبية، كما أثنت على الدور الذي تقوم به الهيئات التنموية المانحة مثل كوبتك اورفانز في تعضيد جهود الدولة في التنمية وذلك من خلال التركيز على تعليم ورعاية الأطفال ومقاومة الظواهر السلبية في المجتمع وتمكين المرأة.



وأعربت مُقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر -في كلمة لها في المعسكر- عن إعجابها بنموذج "المرافقة" الذي يتبناه مشروع ابنتي الغالية بين "الأخت الكبرى" و"الأخت الصغرى"، حيث تقوم "الأخت الكبرى" وهي شابة جامعية في العشرينات من عمرها بمساعدة "للأخت الصغرى" وهي فتاة في المرحلة الابتدائية، في التحصيل الدراسي وتطوير شخصيتها من الناحية السلوكية وتقديم الدعم الأخوي الذي يمنح الفتاتين التقرب وبناء علاقة إيجابية تساعد الفتيات على معايشة قيم التآخي، وقبول الآخر والتعايش السلمي، والنظر إلى الاحتياجات الإنسانية للآخر دون الاهتمام بخلفيته الاجتماعية أو التعليمية أو الدينية.



وقالت أبوسريع إن تطبيق نموذج المرافقة بين الأخوات على مستوى الجمعيات الأهلية يُعد شكل من أشكال الاستثمار في المجتمع، مشيرة إلى أنه يعمل على تمكين الفتيات ورفع قدراتهن الشخصية والعلمية والمهنية والمجتمعية مما سينعكس بدوره على تحسين المجتمع ككل.



يُذكر أن مشروع "ابنتي الغالية" -هو أحد مشروعات هيئة كوبتك أورفانز والذي ينفذ على مدار 20 عاماً - يستخدم نموذج المرافقة كأداة رئيسية لبناء العلاقة بين الفتيات وتحقيق نتائج إيجابية ابرزها رفع المستوى الدراسي للفتيات المهددات بالتسرب من التعليم، بل وحصول بعضهن على مراكز متقدمة من التكريم المدرسي، وأيضا التطور السلوكي للفتيات وتحسن الصورة الذاتية للمشاركات مما ظهر بوضوح في تحسن علاقاتهن الشخصية بشكل عام وانعكاس ذلك على اتخاذ وقيادة المبادرات المجتمعية المختلفة والمشاركة في الأنشطة الطلابية بالجامعات والمراكز الثقافية.



ومن خلال المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة كوبتك اورفانز في مصر لأكثر من 30 عام والتي تركز على النهوض بالأطفال والفتيات والشابات، تسعى الهيئة إلى التكامل مع جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و ذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقادة الطبيعيين في المجتمعات.



يشار إلى أن كوبتك أورفانز هيئة تنموية مسيحية دولية مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية حائزة على العديد من الجوائز التقديرية هدفها إطلاق العنان للإمكانات التي وهبها الله للأطفال في مصر، وإعدادهم لكي يصبحوا صناع التغيير في مجتمعاتهم. وتعمل كوبتك أورفانز من خلال شركاء قاعديين ومجموعة من المتطوعين لتعزيز المجتمعات المحلية من أجل إحداث تأثير مستدام. منذ عام 1988، غيرت كوبتك أورفانز حياة أكثر من 75000 طفل في مصر، ويوجد المكتب الرئيسي للهيئة في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما توسعت الهيئة بتأسيس مكاتب في مصر، وأستراليا، وكندا والمملكة المتحدة.