الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تؤكد دعمها الثابت للشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل حماية مقدساته

عثمان الجرندي
عثمان الجرندي

 أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل حماية مقدساته واستعادة حقوقه المشروعة وإدانة كل الممارسات الممنهجة و الانتهاكات المتكررة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.


وأوضح الجرندي - في كلمته خلال مشاركته في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية العربية المنعقدة بالقاهرة - جهود بلاده التي بذلتها طيلة عضويتها في مجلس الأمن من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحث المجتمع الدولي على الدفع في اتجاه تحريك عملية السلام عبر استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية وإطلاق مفاوضات جادة تكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.


وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لوزارة الخارجية مساء الأربعاء، أن الجرندي شارك في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة الذي تم بحضور وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة (تونس و الأردن والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب والجزائر) إلى جانب الأمين العام للجامعة.


وأضافت أن الاجتماع، الذي دعت له الأردن، يأتي في إطار الحرص على إبراز التضامن مع القضية الفلسطينية التي تظل قضية العرب الأولى بالنظر إلى دقة المرحلة التي تعرفها المنطقة العربية نتيجة تداعيات كورونا والحرب في أوكرانيا التي احتلت صدارة الاهتمام الدولي على حساب القضية الفلسطينية.


وأوضحت الوزارة أنه جرى استعرض نتائج عمل اللجنة منذ اجتماعها الثاني المنعقد في سبتمبر 2021 والتحركات التي تم القيام بها على الصعيد الدولي من أجل ضمان عدم تكرار العدوان الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية والحفاظ على الوضع التاريخي والديمغرافي لمدينة القدس، مع الدعوة إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل وضع خطة لإنقاذ القدس لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات طمس الهوية الفلسطينية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني لهذه المدينة.


وأشارت إلى أنه تم التأكيد على ضرورة مواصلة دعم القضية الفلسطينية و تكثيف الجهود الدولية من أجل إقناع الشركاء في السلام وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بحتمية تنشيط العملية السلمية ولعب دور الوساطة بشكل فاعل واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

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