على طريقة الشيفات.. كيكة الشوكولاتة بخطوات بسيطة

تعتبر كيكة الشوكولاتة من الأطعمة الخفيفة التي تساهم بشكل كبير في حل مشكلة وجبة الإفطار لدى الكثيرين، فقطعة مع كوب من الشاي مناسبة لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة ليوم عمل شاق محمل بالضغوط، فهي من الأطعمة المحببة لدى الكبار والصغار، كما أنها فكرة جيدة لـ “لانش بوكس” المدارس.

وتعد كيكة الشكولاته من أشهر الحلويات التي نجدها في الكثير من البيوت، كما أنها تحتوي على المكون السحري الجذاب وهو الشكولاته، ومع ذلك يغفل الكثيرين طريقة تحضير كيكة الشوكولاته. في السطور التالية نرصد طريقة بسيطة لتحضيرها بالمنزل وفي خطوات معدودة وفقًا لما ذكره موقع “just food” الخاص بوصفات الطعام.

مكونات كيكة الشوكولاته:

عدد 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الكاكاو.

كوب من السكر.

كيس بيكنج بودر.

كوب من الحليب.

علبة زبادى صغيرة.

نصف كوب من الزيت.

4 بيضات.

كيس صغير من الفانيليا.

كيفية تحضير كيكة الشوكولاته:

في وعاء يتم وضع الدقيق مع البيكنج بودر، ويتم التقليب جيدًا، بعد ذلك يتم وضع الزيت والسكر وباقي المكونات، ويتم ضرب الخليط بالمضرب الكهربائي جيدًا.

وتتمثل الخطوة التالية في إحضار صينية، ويتم دهنها بالزيت وقليل من الدقيق، ومن ثم يفرغ الخليط ويتم إدخال الصينية الفرن على درجة 180 لمدة 45 دقيقة.

بعد المدة المحددة يتم إخراج الصينية، وتترك لكي تبرد ويتم تقطيعها وتقدم بجانب الحليب والعصائر.

مكونات صوص الشوكولاتة

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الماء الساخن.

عدد 2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة التحضير.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة تحضير صوص الشيكولاته:

تتمثل الخطوة الأولى في خلط المكونات الجافة السكر والقهوة والكاكاو، وبعد ذلك توضع الفانيليا السائلة، ويتم التقليب جيدًا على نار هادئة، ويترك على النار حتي درجة الغليان، ويعد زلك يترك ليبرد ويضع على الكيك البارد فلا يجب وضعه ساخنًا.